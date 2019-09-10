Gündem Meteorolojiden Karadeniz için son dakika uyarısı
TRABZON

Meteoroloji'den Karadeniz Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Karadeniz için son dakika uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, orta ve doğu Karadeniz kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında olacak. Yurt genelinde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Van ve Sinop çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 11°C, 29°C

Az bulutlu

ANTALYA 24°C, 32°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

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