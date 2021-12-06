Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı: Saatte 90 km hıza çıkacak

Meteoroloji, Ege, Batı ve Orta Akdeniz'de kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
Salı günü de fırtınanın Güney Ege'de yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerinde ise etkisini azaltması tahmin ediliyor.
Batı ve Orta Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor
Batı ve Orta Akdeniz'de ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, salı günü ise 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Kuvvetli fırtınanın Batı ve Orta Akdeniz'de salı gece saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.
Kuvvetli fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçıların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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Marmaris'te dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kuvvetli sağanak yağış Orhaniye Mahallesi'nde de etkili oldu.
Orhaniye'de bazı evler sel sularından zarar görürken, dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nın bulunduğu bölge de etkilendi.
Sel suları denize akarken, masmavi deniz kahverengiye döndü.
Kahverengiye dönen deniz havadan görüntülendi.
Görüntülerde Kızkumu Plajı'nın sel sularının altında kaldığı, denizin kahverengiye döndüğü görülüyor.
Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç, yağışların çok kuvvetli olduğunu belirterek, “Biz böyle bir yağış bekliyorduk, önlemimizi almıştık ama yeterli olmamış. Bazı tarım arazilerimiz ve yollarımız yağışlardan zarar gördü. Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nda da sel suları denizin rengini kahverengiye dönüştürdü. Yapacak bir şey yok Allah'ın takdiri” diye konuştu.
Marmaris’te deniz kahverengiye döndü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabaha kadar etkili olan sağanak yağışla birlikte etkili olan sel suları, dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nda denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.
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Marmaris'de dün aralıklı devam eden sağanak saat 22.30 sıralarında şiddetini artırdı.
Marmaris'e 11 kilometre mesafedeki turistik İçmeler Mahallesi'nde yaz ayında yanan ormanlık alanlardan inen çamurlu sular dereleri taşırdı.
ı. Cadde ve sokaklar dereye döndü. Yağmur nedeniyle tepelerdeki, gevşeyen toprak ve kaya parçaları ve yanan alanlardaki kesim yapılan bölgelerdeki tomruk ve dal parçaları Marmaris-İçmeler kara yoluna dökülerek, trafiğin kapanmasına neden oldu. Kayabal ve Gölbaşı Caddesi'nde derelerin taşmasıyla zemin katlardaki evleri su bastı.
Park halindeki çok sayıda araç sel sularına kapılıp, suyla doldu. Palmiye ağaçları devrildi, enerji nakil hatlarının zarar görmesiyle elektrikler kesildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken yolda kalan araçları kurtardı. Marmaris Belediyesi temizlik ile zabıta ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri yağmur altında çalışma başlattı. İş makineleri karayolunu kaplayan çamurları temizledi. Kara yoluna düşen tomruklar kaldırıldı.
Gece boyunca belediye temizlik ve zabıta ekipleri iş makineleri ile temizlik çalışması yaptı. Günün ağarmasıyla bilirlikte selin bilançosu da ortaya çıktı. Yazın yanan yüksek tepelerden gelen çamurlu yağmur suyu İçmeler Mahallesi'nin 5 sokağında hasara yol açtı. İlk belirlemelere göre İçmeler Mahallesi'ndeki Sağlık Ocağı, PTT Şubesi ve 20 evi su bastı. Park halinde bulunan 1'i ambulans olmak üzere 14 araçta hasar meydana geldi. Dağlardan akan çamurlu su, dereler aracılığıyla denize aktı. Çamurlu su nedeniyle İçmeler Mahallesi'nin mavi bayraklı sahili kahverengiye döndü. Marmaris'e 35 kilometre mesafedeki kırsal Orhaniye Mahallesi'nde de dağlardan gelen yağmur suları nedeniyle 3 evi su bastı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Marmaris'e son 24 saat içinde metrekareye toplam 155 kilogram yağmurun düştüğünü bildirdi. Yağmurun en yoğun olduğu 22.30 - 19.15 saatleri arasında ise metrekareye 102 kilogram yağmur düştüğü kaydedildi.
Marmaris'te selin zararı gün ağarınca ortaya çıktı
Marmaris'te selin zararı gün ağarınca ortaya çıktı
Marmaris'te selin zararı gün ağarınca ortaya çıktı
Marmaris'te selin zararı gün ağarınca ortaya çıktı
Marmaris'te selin zararı gün ağarınca ortaya çıktı
Marmaris'te selin zararı gün ağarınca ortaya çıktı
Marmaris'te selin zararı gün ağarınca ortaya çıktı
Marmaris'te selin zararı gün ağarınca ortaya çıktı
Marmaris'te selin zararı gün ağarınca ortaya çıktı
Marmaris'te selin zararı gün ağarınca ortaya çıktı
Marmaris'te selin zararı gün ağarınca ortaya çıktı
Marmaris'te selin zararı gün ağarınca ortaya çıktı
Marmaris'te selin zararı gün ağarınca ortaya çıktı
Marmaris'teki selin boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı: Çok büyük felaket atlattık
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam etkili olan sağanağın dereleri taşırması nedeniyle oluşan selin boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı. İçmeler Mahallesi'nde 20 ev, 1 sağlık ocağı ve 1 PTT şubesi, Orhaniye Mahallesi'nde 3 evi su bastı. İçmeler'de sel sularının sürüklediği park halindeki 1 ambulansın da aralarında bulunduğu toplam 14 araçta maddi hasar meydana geldi.