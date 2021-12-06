Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı: Saatte 90 km hıza çıkacak

Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç, yağışların çok kuvvetli olduğunu belirterek, “Biz böyle bir yağış bekliyorduk, önlemimizi almıştık ama yeterli olmamış. Bazı tarım arazilerimiz ve yollarımız yağışlardan zarar gördü. Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nda da sel suları denizin rengini kahverengiye dönüştürdü. Yapacak bir şey yok Allah'ın takdiri” diye konuştu.