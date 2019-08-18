Gündem Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
İSTANBUL

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında. Yapılan açıklamada; su ve sel baskınlarına, yıldırıma karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağanak yağış
Sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Mersin, Osmaniye, Ankara, Karaman, Kırıkkale, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Karabük, Çorum ve Giresun çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²),Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m²) olması bekleniyor.

SICAKLIK 6 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Karabük, Çorum ve Giresun çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²),Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m²) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 28°C

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Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 36°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

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