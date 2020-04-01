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ANTALYA

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Bursa, Antalya, Adana, Rize, Kayseri hava durumu

Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Yurdun bazı bölgelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara'nın kuzey ve batısı, Bursa, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleriyle Adana'nın iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

  • Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Yozgat, Çorum, Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Marmara'nın kuzey ve batısı, Bursa, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleriyle Adana'nın iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden, Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Denizlerde ise Batı Karadeniz'de fırtına, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

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Erzurum'a 1 Nisan karı
Erzurum'da kış hala devam ediyor
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