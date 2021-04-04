Gündem Meteorolojiden Marmara bölgesinin güney ve doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı
İSTANBUL

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Bursa hava durumu

Meteorolojiden Marmara bölgesinin güney ve doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir ile Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Bursa hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir ile Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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