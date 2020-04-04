Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı: Bu gece saatlerine dikkat Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesinde kuvvetli fırtına beklendiğinin bilgisini paylaşarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıya göre; bu gece saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir'in kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Haber Merkezi 04 Nisan 2020, 13:46 Son Güncelleme: 04 Nisan 2020, 13:57 AA