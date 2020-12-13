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Gündem Meteorolojiden Mersin için sağanak uyarısı Kent genelinde etkili olacak
MERSİN

Meteorolojiden Mersin için sağanak uyarısı: Kent genelinde etkili olacak

Mersin’de yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

Haber Merkezi İHA
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mersin’de yarın sabah saatlerinden itibaren batı ilçelerinden başlayarak zamanla il genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, merkez ve Erdemli çevrelerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği belirtildi.

  • Rüzgarın da güneydoğu yönlerden fırtına (50-70 ve 80km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

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