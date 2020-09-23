Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: 8 ile yağış uyarısı

Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun’un iç, Erzurum’un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25

Parçalı ve az bulutlu 25 İzmir: Az bulutlu 27

Az bulutlu 27 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 27

Parçalı ve az bulutlu 27 Adana: Parçalı bulutlu 34

Parçalı bulutlu 34 Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Az bulutlu ve açık 32 Samsun: Parçalı bulutlu 25

Parçalı bulutlu 25 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

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