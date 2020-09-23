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Meteorolojiden sağanak uyarısı! İstanbul, Ankara, Trabzon, Rize, Giresun, Kars, Erzurum hava durumu

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: 8 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, öğle saatlerinden sonra Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun’un iç, Erzurum’un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun’un iç, Erzurum’un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25
  • İzmir: Az bulutlu 27
  • Bursa: Parçalı ve az bulutlu 27
  • Adana: Parçalı bulutlu 34
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 32
  • Samsun: Parçalı bulutlu 25
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
  • Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

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