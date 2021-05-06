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İSTANBUL

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Nisan hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında. Ege ve Marmara'nın iç kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecekken ülke genelinde il il hava durumu ise şu şekilde olacak..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı az bulutlu, Güney Marmara, Ege'nin kuzeyi ile İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde batı ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bugün güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 15°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu,yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 15°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri ile İç Ege’nin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 15°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 14°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 14°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimlerden başlamak üzere zamanla bölge genelinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 14°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 8°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu

ÇORUM 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde doğu kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 20°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 3°C, 19°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 6°C, 18°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 17°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 12°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MARDİN 18°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Kastamonu’da yıldırım düştü: Altı ev yandı üç kişi de yaralandı
FOTOĞRAF 19
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Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Kovanören köyü Karaman Mahallesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
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Kısa sürede büyüyen yangın, köyde bulunan diğer evlere de sıçradı.
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Yangına, Cide ve Şenpazar itfaiye ekipleri ile Cide Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdahale etti.
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Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınabilirken, Mustafa Demir, Recep Demir, Ekrem Demir, Feride Demir, Nurten Ay ile Şenol Demir’e ait evler yanarak kullanılamaz hale geldi.
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Yangının ardından Vali Avni Çakır, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ekrem Küçükbayram ile Cide ilçesine bağlı Kovanören köyüne giderek incelemelerde bulundu.
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Yangın söndürme ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çakır, “Akşam saat 11.30 sıralarında şu anda ilk belirlemelere göre yıldırım düşmesi sonucu, sabah saatlerinde bununla ilgili yapacağımız detaylı incelemenin ardından netleşecek çıkış sebebi. Şimşek çakması, akabinde de yıldırım düşmesi sonucu yangının başladığına yönelik böyle bir bilgi var. Maalesef kısa sürede rüzgarında etkisiyle yangın, 6 eve sirayet etti. Bunlardan üç tanesi şu anda kullanılamaz hale geldi. Üç tanesinde de kısmi hasarlar var. Allah’a şükür herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Ayrıca vatandaşlarımızın hayvanlarını da kurtardık, zarar görmediler.
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Burada gerekli görüşmelerimizi yaptık. Evlerin yanan vatandaşlarımız şu anda ilk etapta yakınlarının yanında boş olan evlerde ikametlerini sağlayacağız. Kısmen yanan evlerinde inşallah seri bir şekilde onarımını yapacağız. Bunların hepsi kardeş, 5 ailemizde akraba zaten. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en kısa sürede gidereceğiz. AFAD olarak arkadaşlarımız sabah saatlerinden itibaren hasar tespit çalışmalarına başlayacak. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderme noktasında her türlü imkanı seferber edeceğiz. İnşallah en kısa sürede vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Allah’a şükür can kaybımız yok, tekrar herkese geçmiş olsun diliyorum” dedi.
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Vali Çakır, incelemelerinin ardından vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, en kısa sürede yaraların sarılacağını kaydetti.
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Yangına müdahale eden itfaiye eri ise, olay yerine geldiklerinde yangının normal şekilde devam ettiğini belirterek, “İlk önce söndürmeye ön taraftaki evlerden başladık. Arkaya doğru sıralı üç tane evimiz mevcut. Her blokta üç ve dört tane ev var. 9 tane yan yana bitişik ev var. Ön taraftaki evlere müdahale ederek aralara da hortum sererek şu anda yangını kontrol altına aldık. Herhangi bir can kaybı yok. Allah bununla bizleri sınadı. Hala soğutma çalışmalarını sürdürüyoruz. Büyük ihtimalle sabaha kadar buradayız” dedi.
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Vatandaşlarında yangın söndürme ekiplerine destek verdiği yangında ayrıca dumandan etkilenen 1’i çocuk 3 kişide olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavileri gerçekleştirildi.
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Öte yandan 17 Nisan’da da 27 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Kovanören köyü, Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alınmıştı.
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Kastamonu’da yıldırım düştü: Altı ev yandı üç kişi de yaralandı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 6 eve sıçradı. Yangında 6 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi de 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavileri gerçekleştirildi.


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