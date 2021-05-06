Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı az bulutlu, Güney Marmara, Ege'nin kuzeyi ile İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde batı ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bugün güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu,yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 14°C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 15°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri ile İç Ege’nin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 15°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 14°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 19°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 14°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimlerden başlamak üzere zamanla bölge genelinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 12°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu
ÇORUM 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde doğu kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 20°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 3°C, 19°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 6°C, 18°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 17°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DİYARBAKIR 12°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP 16°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MARDİN 18°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu