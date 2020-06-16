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Gündem Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı Sıcaklıklar 5 derece artacak
İSTANBUL

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar 5 derece artacak

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altında. Marmara, Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağış beklenir. Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul Sakarya, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

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