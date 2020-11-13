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Meteorolojiden uyardı: Sağanak yağış bekleniyor

Hava değişikliğinin önemli ölçüde değişmeyeceğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü orta ve batı kesimler bugün sağanak beklediğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre hava durumu, bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara Bölgesi ile Antalya, Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Bolu çevreleri ve Ankara'nın batısında sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

  • Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Meteorolojiden 3 ile kar yağışı uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden 3 ile kar yağışı uyarısı
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