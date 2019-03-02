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SAKARYA

Meteorolojiden yağış uyarısı! Sakarya, Sivas, Antalya, Hatay, Osmaniye, Adana hava durumu

Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden son hava durumu değerlendirmelerinde bazı illere yağış uyarısı yapıldı. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Sakarya, Çankırı, Sivas, Antalya, Hatay, Osmaniye, Adana'nın güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yağış alan kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Artvin'in 700 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kar, doğusunda (Şavşat) yoğun kar (20-40 cm), Ardahan'da görülecek kar yağışlarının ise kuzeyinde (Posof, Hanak ve Damal) yoğun kar bekleniyor.

Haber Merkezi IHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Sakarya, Çankırı, Sivas, Antalya, Hatay, Osmaniye, Adana'nın güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin yağış alan kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Artvin’in 700 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kar, doğusunda (Şavşat) yoğun kar (20-40 cm), Ardahan’da görülecek kar yağışlarının ise kuzeyinde (Posof, Hanak ve Damal) yoğun kar, gece saatlerinden itibaren Hatay ve Osmaniye ile Adana’nın güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 12
  • İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu 14
  • İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağışlı 18
  • Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren güney ve doğu kesimleri yer yer sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 17
  • Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu 15
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 17
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı 0
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 12

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