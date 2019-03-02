Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Sakarya, Çankırı, Sivas, Antalya, Hatay, Osmaniye, Adana'nın güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin yağış alan kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Artvin’in 700 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kar, doğusunda (Şavşat) yoğun kar (20-40 cm), Ardahan’da görülecek kar yağışlarının ise kuzeyinde (Posof, Hanak ve Damal) yoğun kar, gece saatlerinden itibaren Hatay ve Osmaniye ile Adana’nın güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 12

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 12 İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu 14

Parçalı zamanla çok bulutlu 14 İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağışlı 18

Parçalı zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağışlı 18 Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren güney ve doğu kesimleri yer yer sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 17

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren güney ve doğu kesimleri yer yer sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 17 Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu 15

Parçalı zamanla çok bulutlu 15 Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 17

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 17 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı 0

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı 0 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 12

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