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İSTANBUL

Meteorolojiden yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, Trabzon, Bursa hava durumu

Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Yozgat, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi IHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Yozgat, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin hava durumu tahmin haritası.

İL İL HAVA DURUMU

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 31
  • Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32

Tüm illerde hava durumu için tıklayınız

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