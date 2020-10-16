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ANKARA

Meteoroloji'den yağış uyarısı: Yarın başlayacak, tüm Türkiye'yi saracak

Türkiye, yarından itibaren Trakya üzerinden gelen yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji yetkililer tarafından yapılan son tahminlere göre; beklenen yağışlar önce Marmara Bölgesi genelinde, ardından tüm Türkiye’de etkisini gösterecek. Bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalması beklenirken, yağışlar perşembe gününe kadar devam edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabı üzerinden hava durumu hakkında önemli bir uyarıda bulundu. Şen açıklamasında yarından itibaren ‘Trakya’dan yağış giriyor’ diyerek ‘Önce Marmara sonra nerdeyse tüm Türkiye. Önümüzdeki hafta perşembe gününe kadar devam eder. Sıcaklıklar 7-8 C düşer. Bu bölgesel tahmindir. Noktasal tahmin daha sonra’ ifadelerini kullandı.

Rüzgar şiddetli esecek

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Edirne ve Tekirdağ'ın batısında geceden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

  • Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu açık 26 derece

İstanbul: Az bulutlu açık 25 derece

İzmir: Parçalı az bulutlu 28 derece

Adana: Parçalı az bulutlu 31 derece

Bursa: Parçalı az bulutlu 29 derece

Antalya: Az bulutlu açık 28 derece

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