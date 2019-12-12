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ADANA ANTALYA

Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı yapıldı! Antalya, Konya, Adana, Sivas hava durumu

Meteorolojiden yarın için bazı illere kar ve sağanak uyarısı yapıldı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, yurt genelinde yarın havanın yağışlı geçeceği, yağışların, Kıyı Ege ile Antalya ve Adana çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın yağışların, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun yüksekleri ile Gümüşhane, Bayburt ve Sivas çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

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Meteorolojinin yarın için hava durumu tahmin haritası.

Yağışların, Kıyı Ege ile Antalya ve Adana çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Konya ve Karaman çevrelerindeki yağışların bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi, Konya merkez ve güney ilçeleri ile Karaman il genelinde yer yer (15-20 kilogram/metrekare) olması ve 1600 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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