Meteoroloji'den yeni hava durumu tahmini: Sıcaklıklar ülke genelinde artıyor

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Van Valisi Bilmez muhtarları koronavirüs konusunda uyardı: Bir kişi sevdiklerini ve ailesini perişan etti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, il dışından gelen koronavirüs (Kovid-19) vakalarının bildirilmemesi ve izinsiz taziyelerin düzenlemesine bağlı vaka artışları konusunda muhtarların duyarlı olmalarını istedi. Bilmez, kent genelindeki vaka sayısındaki artışın, gizli yapılan taziyeden kaynaklandığını belirterek, "Bütün bunlara neden olan bir kişidir. O kişi şimdi sevdiklerini ve ailesini perişan etti" dedi.