Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Meteorolojiden yeni hava durumu tahmini Sıcaklıklar ülke genelinde artıyor
İSTANBUL

Meteoroloji'den yeni hava durumu tahmini: Sıcaklıklar ülke genelinde artıyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli. Sıcaklıkların Türkiye genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzun süre sonra sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların güneşli havada yürüyüş yaparken yaşadıkları mutluluk...
Uzun süre sonra sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların güneşli havada yürüyüş yaparken yaşadıkları mutluluk...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

4 DERECE ARTMASI BEKLENİYOR

  • Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 10°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 0°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Abone Ol Google News
Tatilcilerin yeni tercihi

Tatilcilerin yeni tercihi

​Günlük 2 bin TL ödemeyi gözden çıkardılar.
Eksikliği korona ölümlerini artırıyor

Eksikliği korona ölümlerini artırıyor

​Yeni koronavirüs araştırmasında ortaya çıkan çarpıcı detay.
Sıcaklıklar artıyor

Sıcaklıklar artıyor

​Meteoroloji'den sevindiren yeni hava durumu tahmini.
10 Mart öncesi<br> gibi olmayacak

10 Mart öncesi
gibi olmayacak

Erdoğan merak edilen konulara açıklık getirdi.
İlk güne geçer not

İlk güne geçer not

Kurallara uyulsa da ilk gün acemiliği bazı aksaklıklara neden oldu.
Libya'dan tepki

Libya'dan tepki

​Üçüncü tarafı ilgilendirmez, Libya'nın içişlerine karışmayın.

Yollarından yürüyeceğiz

Yollarından yürüyeceğiz

​Onlar öğretmendi, duayendi ve efsaneydi.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor
Asya'da ikinci<br>dalga paniği

Asya'da ikinci
dalga paniği

Örnek gösterilen Güney Kore'de yeni vakalar ortaya çıkmaya başladı.

1,8 milyon<br>primle gelmiş

1,8 milyon
primle gelmiş

​Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un firarına ilişkin ayrıntılar belli oldu.
Kudüs'teki<br>hayır kapısı

Kudüs'teki
hayır kapısı

​Hürrem Sultan'ın 468 yıl önce yaptırdığı tekke umut oluyor.
Gen susturma<br>çare olacak

Gen susturma
çare olacak

ABD'de yaşayan Türk doktordan umut veren açıklama.
Film<br>gerçek oldu

Film
gerçek oldu

​Tam 54 gündür havalimanında yaşayan adam suçlu çıktı.
Gönül'e veto

Gönül'e veto

​Transfer defteri açılmadan kapandı.
Bir gün<br>bile aksatmadı

Bir gün
bile aksatmadı

​106 yaşındaki Fadime Nine gözlük kullanmadan hatim indirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.