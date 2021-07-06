Metina bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getiridi

Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu dokunulmazlığın kaldırılmasını istesin biz de ilk kez CHP'ye destek vereceğiz

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, kendine güveni varsa dokunulmazlığının kaldırılması için mahkemeye başvurması gerektiğini ifade etti.



Bahçeli, 'İşte fırsat, işte ortam. Saklayacağı, gizleyeceği, utanacağı ilişkiler ağı bulunmuyorsa çıksın mahkeme karşısına, üzerine atılı suçların hesabını versin. Kılıçdaroğlu kendine güveniyorsa, dokunulmazlığın kaldırılmasına bizzat kendisi ön ayak olmalı, karar sürecini bizatihi kendisi başlatmalıdır. Söz veriyorum, ilk kez CHP'ye destek vereceğiz.' dedi.