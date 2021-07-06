Gündem Metina bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getiridi
POLİTİKA

Metina bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getiridi

Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Metina bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getiridi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

Metina’da 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi: Bir günde 16 terörist öldürüldü
GÜNDEM
Metina’da 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi: Bir günde 16 terörist öldürüldü

PKK elebaşı Karayılan yalvardı: Durun artık bizi rahat bırakın herkese sesleniyorum sessiz kalmayın
OYNAT 01:12
PKK elebaşı Karayılan yalvardı: Durun artık bizi rahat bırakın herkese sesleniyorum sessiz kalmayın
TSK'nın Kuzey Irak'taki operasyonlarıyla köşeye sıkışan ve son olarak Metina'da ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, yayınladığı videoyla hezimeti itiraf etti. Bölgedeki gruplara 'Sessiz kalmayın' çağrısında bulunan Karayılan 'Bu söylediklerimin zayıflıkla ilgisi yok. Durun artık. Bizi rahat bırakın. PKK saldırdı diyorlar. PKK ne zaman saldırmış' diye konuştu.


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