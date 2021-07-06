Metina bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getiridi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.
Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/Rs7YgRw7xJ
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.