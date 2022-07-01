Metrobüs beklerken Tır geldi yolcular şoke oldu.

\"Bazı kökleri de bahçemizde bulunuyor\"<br><br>Daha önceden de bahçelerinde bulunduğunu ve köklerinin halen daha beklediğini ifade eden Emin Kayan, “Agave ağacı ilk çıktığında biz fark etmedik 7-8 tane kökü bulunuyor. Dünyada da bu koruma altında olan bir bitkidir. Bizde ikinci çıkışında fark ettik ve bunu bildirmek istedik. Kansere ve her türlü hastalığa iyi geldiği söyleniyor, şurubu yapılıyor. Bu ağacın ortalama yaşı 60 yaşındadır. Bazı kökleri de bahçemizde bulunuyor. Biz bundan 3 yıl önce onun araştırmasını yapmıştık. Tekrardan çiçek açar mı, açmaz mı, derken bahçemizi düzenlerken biraz uzadığını fark ettik. Bunu da sizlere söylemek istedik. Bu bilinsin ki burada da Ege ve Akdeniz illerinde de görülüyor. Burada da açtı buda sonuçta bizim halkımızda bilsin sadece bu Meksika'da, Orta Amerika'da yetişen bir bitki değil Türkiye'mizde de yetişiyor\" dedi.