Metrobüs beklerken Tır geldi yolcular şoke oldu.

Olay dün akşam saatlerinde Üsküdar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolu karıştıran bir tır şoförü yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi.
YANLIŞLIKLA METROBÜS YOLUNA GİRDİ
Yolda gariplik olduğunu fark eden tır şoförü tırı Altunizade metrobüs durağında durdu. O sırada Altunizade durağında metrobüs beklerken durağa tırın yanaştığını gören vatandaşlar yaşanan olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİLER
Metrobüs yoluna giren tır güvenlik görevlileri yardımıyla yoldan çıkarılırken, metrobüs yoluna tırın girdiği o anlar ise başka bir metrobüste yolculuk yapan vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelanın meydana geldiği bölge havadan görüntülendi.
Kısa sürede bölgeye sevk edilen UMKE, AFAD, jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
Kaya parçalarının düşmesi sonucu iki büyük tır zarar gördü. Tırlarda bulunan Azerbaycan uyruklu bir vatandaş hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Sarp Sınır Kapısı'na giden yolun trafiğe kapalı olması nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Havadan görüntülenen olay yerinde yolun tek şeritten açılması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.<br>
Artvin’deki heyelan bölgesi havadan görüntülendi
Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sabah saat 07.45 sıralarında heyelan meydana geldi. Yol kenarında park halindeki tırların üzerine kaya parçalarının düşmesi sonucu 2 tır büyük zarar görürken, 2 tır ise kısmi zarar gördü. Tırlarda bulunan Azerbaycan uyruklu bir vatandaş hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kısa sürede bölgeye sevk edilen UMKE, AFAD, jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Sarp Sınır Kapısı'na giden yolun trafiğe kapalı olması nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Havadan görüntülenen olay yerinde yolun tek şeritten açılması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.
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Denizli'de yaşayan Mehmet Emin Kayan, evinin bahçesinde yıllardır duran ve kısa sürede büyüyen bir bitkiyi fark ederek araştırmaya başladı.
Yaptığı çalışmalar neticesinde bitkinin dünya üzerinde sadece Orta ve Güney Amerika'da yaşayan ageva olduğunu öğrendi.
Türkiye'de sabır otu olarak da bilinen ve 60-100 yıllık ömrü olan ageva, ömründe bir kez çiçek açıyor. Yıllardır çiçek açmadığı için kiminin yüzyıl çiçeği dediği bitki, Kayan'ın bahçesinde fark edildikten kısa süre sonra çiçek açmaya başladı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle bakılan bitkinin çiçek açtıktan sonra çürüyecek olması duyanları da üzmüş durumda. Şurup olarak da kullanılan bitkinin tokluk hissi verdiği için kilo vermek isteyenler tarafından tercih edildiği ve bazı sağlık problemlerine de iyi geldiği belirtildi.
\"Bazı kökleri de bahçemizde bulunuyor\"<br><br>Daha önceden de bahçelerinde bulunduğunu ve köklerinin halen daha beklediğini ifade eden Emin Kayan, “Agave ağacı ilk çıktığında biz fark etmedik 7-8 tane kökü bulunuyor. Dünyada da bu koruma altında olan bir bitkidir. Bizde ikinci çıkışında fark ettik ve bunu bildirmek istedik. Kansere ve her türlü hastalığa iyi geldiği söyleniyor, şurubu yapılıyor. Bu ağacın ortalama yaşı 60 yaşındadır. Bazı kökleri de bahçemizde bulunuyor. Biz bundan 3 yıl önce onun araştırmasını yapmıştık. Tekrardan çiçek açar mı, açmaz mı, derken bahçemizi düzenlerken biraz uzadığını fark ettik. Bunu da sizlere söylemek istedik. Bu bilinsin ki burada da Ege ve Akdeniz illerinde de görülüyor. Burada da açtı buda sonuçta bizim halkımızda bilsin sadece bu Meksika'da, Orta Amerika'da yetişen bir bitki değil Türkiye'mizde de yetişiyor\" dedi.
Ömründe sadece bir kere çiçek açan sabır otu Denizli'de ortaya çıktı
Dünyadaki 60-100 yıllık ömründe sadece bir kez çiçek açan ve 'sabır otu' olarak da bilinen Agave bitkisi, Denizli'de bir vatandaşın bahçesinde çiçek açtı.