Metrobüs yoluna girip kazaya neden oldu: Dört yaralı

Edinilen bilgiye göre bir genç, henüz bilinmeyen bir nedenle metrobüs yoluna yaya olarak girdi. Bu sırada Avcılar’dan Küçükçekmece yönüne seyir halinde olan E.K. idaresindeki 34 TN 2956 plakalı metrobüs duramayarak gence çarptı.