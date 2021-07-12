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Mevlana’da yaşam yenileniyor

Eevlana mahallesi kentsel dönüşüm projesiyle ilgili basın bilgilendirme toplantısında konuşan yıldırım belediye başkanı Oktay yılmaz: “7. Etap’ta ihale süreci tamamlandı. önümüzdeki günlerde yüklenici firmaya yer teslimi yapacağız. 2023 şubat ayında Mevlana’da yeni yaşam başlayacak” dedi. -yıldırım belediye başkanı Oktay yılmaz; “Mevlana mahallesi kentsel dönüşüm projesi 7. Etap’ta hak sahipleri ile yüzde 100 uzlaşma sağladık. gönüllü ve yerinde dönüşüm gerçekleştiriyoruz.”

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mevlana’da yaşam yenileniyor
Yıldırım Belediyesi

Yıldırım Belediyesi’nin, ilçenin dönüşümünde model olacak Mevlana Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 7. Etap’ta ihale süreci tamamlandı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, projenin detaylarına ilişkin önemli açıklamalar yapıp, soruları cevapladı.

Yıldırım’ın en büyük sorunun plansız kentleşme olduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Mevlana Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemiz 7. ve 8. Etap olmak üzere toplam iki etaptan oluşuyor. Bu iki etaptaki depreme dayanıksız, sağlıksız ve güvensiz 900 konutu yıkarak bunların yerine depreme dayanıklı, modern, güvenli, sosyal yaşam alanları da olan bin 244 konut inşa edeceğiz. Projede rezerv alan kullanmayacağız, tamamen yıkılan binaların yerine yenilerini yapacağız. Zemin artı 7 ve zemin artı 8 kat olmak üzere iki farklı konut uygulamamız olacak. 7. Etap’ta, 301 konutu yıkıp yerine 644 konut ve 177 dükkân yapacağız. 8. Etap’ta ise 599 konutu yıkıp 600 konut inşa edeceğiz. Bu proje, Yıldırım’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına model olacak. Bölgenin değerini artıracak ve domino taşı etkisiyle kentsel dönüşümü tetikleyecek” ifadelerini kullandı.

YÜZDE YÜZ UZLAŞMA

Projenin 7. Etap’ın da yıkım çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “7. Etap’ta bulunan 301 konutun tamamını yıktık. İhaleyi kazanan firmaya önümüzdeki günlerde yer teslimi yapacağız ve bu ayın içinde de inşa faaliyetleri başlayacak. 2023 yılı Şubat ayında da inşallah proje tamamlanacak ve Mevlana’da yeni bir yaşam başlayacak. Projemiz tamamen gönüllülük esasına göre gerçekleştirildi. Tek bir kamulaştırma yapmadık. Hak sahibi vatandaşlarımızla görüştük, kavuşacakları yeni yaşamı anlattık. Onların sıkıntılarını dinledik, çözüm ürettik. Vatandaşlarımıza maddi kolaylık sağlamak borçlarını 10 yıla kadar vadelendirdik. Vatandaşlarımızın taşınma işlerine yardımcı olup, kira desteği de sağladık. Netice itibariyle 7. Etap’ta yüzde 100 oranında uzlaşma sağladık. Herkesin mutlu ve memnun olduğu bir anlaşma çıktı ortaya” diye konuştu.

DÖNÜŞÜME TAM DESTEK

Belediye olarak, kentsel dönüşümle ilgili özel sektör girişimlerine de destek verdiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ın tamamını TOKİ ya da Belediye eliyle dönüştürmek mümkün değil. Böyle bir uygulamayı sağlıklı da bulmuyoruz. Biz Mevlana’da ortay doğru bir model koyduk. Şehir silüetini bozmayan, komşuluk ilişkilerinin devam edeceği, sağlıklı, güvenli yapılar ortaya çıkarıyoruz. İstiyoruz ki bu özel sektöre de örnek olsun. Özel sektör ve vatandaşlarımız arasında gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm görüşmelerine de destek oluyoruz. Tapu da sorun varsa orada destek oluyoruz, hukuksal bir sorun varsa hukuk desteği veriyoruz. Yeter ki taraflar anlaşsın biz elimizden gelen desteği sunuyoruz” dedi.

SOSYAL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşümle birlikte sosyal dönüşümün de birlikte yürütülmesi gerektiği vurgulayan Başkan Yılmaz, “Binaları dönüştürmek işin sadece küçük bir kısmı. Kentin sosyal, kültürel yaşamını da dönüştürmek gerekiyor. Bunun için de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Kütüphaneler, kültür merkezleri, spor tesisleri, sosyal yaşam alanları inşa ediyoruz. Yıldırım’daki yeşil alanları toplam 1.5 milyon metrekare artırıyoruz. Yaptığımız, inşası süren ve proje aşamasında olan çalışmalarımız var. Bunlar tamamlandığında Yıldırım’daki değişim herkes için daha görünür olacaktır” ifadelerini kullandı.

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