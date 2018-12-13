Mevlana İstanbul'da da hatırlanacak

Batıdan haçlı akınlarının, doğudan Moğol istilalarının tarumar ettiği, Anadolu'da da Anadolu Selçuklularının taht kavgalarıyla birbirleriyle boğuştukları bir dönemde doğudan gelen Hazreti Mevlana'nın, Anadolu insanına ümit aşıladığını anlatan Yılmaz, Mevlana'nın Anadolu insanına, sahip oldukları coğrafyaya sıkı sıkı sarılıp ümitli olmalarını telkin ettiğini kaydetti.

Hasan Kamil Yılmaz

İstanbul Müftüsü Yılmaz, Mevlana'nın bütün öğretilerinin sonucunda Konya ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye ve dünyada hala sevgiyle anıldığını vurgulayarak, Mevlana'nın Konya'da bulunduğunu ancak öğretilerinin Osmanlı'nın başkenti İstanbul'a da taşındığını ve burada pek çok mevlevihane açıldığını anlattı. Yılmaz, bu mevlevihanelerde Hazreti Mevlana'nın düşünceleri, sanat, fikir ve sevgiye dayalı mesajlarının gönüllere nakşedildiğini söyledi. Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul Müftülüğü olarak 13 Aralık'ta İslam Araştırmaları Merkezi Konferans Salonu'nda "Şeb-i Arus Mevlana'yı Anma Paneli" düzenleyeceklerini bildirdi.