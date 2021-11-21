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ANKARA

MHP 55 ilde vatandaşla buluştu

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Adım Adım 2023: İl İl Anadolu temasıyla herkese ulaşacağız, her kapıyı çalacağız, ayak basmadık yer bırakmayacağız” açıklamalarının ardından saha çalışmalarına başlayan MHP, 55 ilde vatandaşla buluştu.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​MHP 55 ilde vatandaşla buluştu
Bitlis’te MHP heyeti “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” programı kapsamında esnafı ziyaret etmişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Adım Adım 2023: İl İl Anadolu temasıyla herkese ulaşacağız, her kapıyı çalacağız, ayak basmadık yer bırakmayacağız” açıklamalarının ardından saha çalışmalarına başlayan MHP, 55 ilde vatandaşla buluştu.

SİSTEM ANLATILIYOR

  • Meclis’te yapılan bütçe görüşmelerinin tammalanmasıyla 81 il turunun da bitirilmesi hedefleniyor. Toplantılara sivil toplum kuruluşları, sanayi ve meslek odaları ile şehit ve gazi yakınları da katılıyor. Toplantılarda, Cumhur İttifakı’nın çalışmaları, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi anlatılıyor.

KİTAPÇIK HAZIRLANACAK

CHP yönetiminin Atatürk çizgisinden uzaklaştığı, tezkerede kullandığı oy, PKK elebaşlarının CHP’ye verdiği destek, Kılıçdaroğlu’nun büyükelçilere yazdığı mektup tek tek vatandaşa anlatılıyor. MHP, önümüzdeki günlerde CHP’nin son dönemdeki politikasını kitapçık haline getirerek vatandaşa dağıtacak.

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