MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ersoy'dan CHP'li Engin Altay'a cevap: Bahçeli ayıplı tuzak kurmadı, hep adi tuzakları bozdu

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın, "Bahçeli 'kirli bir tertip' diyor ama 3 Kasım, 7 Haziran, 24 Haziran tarihinden önce yapıldı. Bahçeli üç kez 'Kirli tertibin' başını çekti. Türkiye'de üç kez 'ayıplı bir tuzak' kurdu" sözlerine, Twitter hesabından sert tepki gösterdi.

Ersoy, "Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli ayıplı tuzak kurmadı, hep adi tuzakları bozdu. Anagronik (bağlamından, zamanından kopuk) yorumlarla MHP ve onun saygıdeğer, milli hafıza sahibi, kurulan tuzakları tertiplenen oyunları bozan ve millete teminat olan liderini rotası milli olanlar anlar" dedi.

"3 Kasım 2002 öncesi 57. Hükümete operasyon yapılıp okyanus ötesi Türk siyaseti dizayn edilmek istendi milli iradeye başvurularak tuzak bozuldu" diye Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"7 Haziran 2015 sonrası HDP destekli hükümet kurulmak istendi millete gidilerek tezgah çökertildi.

2018 yılında hem fiili terör saldırıları hem ekonomik terör saldırıları planlandı seçime gidilerek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devreye alınıp kumpaslar boşa çıkartıldı."