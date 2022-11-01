MHP lideri Bahçeli: Türkiye Yüzyılı'nı dünyaya yayma mücadelesine varız

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de kendi partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

MHP olarak milletimize ömrümüzü adadık. Biz hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. Hz. Mevlana'nın dediği gibi "Aşk nasip işidir, hesap işi değil". Nitekim milletimize aşkımız kuru laf değildir. Bu ilhamla Türkiye'mizin her yerindeyiz. Milletimizle görüşüyor, konuşuyoruz. "Adım Adım 2023, İl il Anadolu" dedik herkesle kucaklaştık. Şimdi de Adım Adım 2023 Köyüm benim sohbet toplantılarıyla milletimizin efendilerinin ayağına gittik. Buna da kararlılıkla devam ediyoruz.

"2023'ÜN YOL HARİTASINI HAZIRLIYORUZ"

2023'ün yol haritasını hazırlıyoruz. Başarmanın dışında başka bir seçenek tanımıyoruz. 85 milyonun tamamına elimizi uzatıyoruz.

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Köylerimizi tanıyoruz, elma yanaklı çocuklara, nasır tutmuş ellere, emektar gelinlere, fedakar analara, çileye kafa tutan babalara, dedelere nineler, bereketli topraklara, yeşil ovalara geleceğin Türkiye'sinin müjdesini taşıyoruz. 451 köyü ziyaret ettik.

Köyüm benim sohbet toplantılarıyla çiçeklendik bağımızla bahçemizle. Toprağın dilini bilen, köylünün hissiyatını tanıyan bir genel başkan olarak diyorum ki mahsulleri para edecek, besileri karın doyuracaktır. Türkiye'yi doyuran vatandaşlarımıza ne yapsak azdır. Arka ayağıyla kulağını kaşıyanlar köylülerimizi bilemez. Yaparsa MHP ve Cumhur İttifakı yapar.

Yorulmamızı bekleyenler, yılmamızı bekleyenler, yokuşlarda kalacağımızı hesap edenler hayal kırıklığına uğrayacak.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI KUŞKUSUZ DESTEKLİYORUZ"

Osmanlı İmparatorluğunun küllerinden tıpkı bir Anka kuşu gibi Türkiye Cumhuriyeti doğdu ve tarih sahnesindeki yerini aldı. Tarihi mecburi rota değişikliğinden tecelli etmiştir. Anadolu topraklarında kurduğumuz 3. Türk milleti Türkiye Cumhuriyeti'dir. Osmanlı Devleti Türk'tür, Selçuklu Devleti Türk'tür. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar gökten zembille inmedi, Osmanlı Devleti'nde yetiştiler. 20. Yüzyıl Türk milletinin beka ve Türk milletinin de toparlanma yüzyılıdır. Cumhuriyetin ilk yılları tek parti dönemidir, 71 yıllık parlamenter sistem hayatı Cumhuriyetin ikinci dönemidir, üçüncü dönemi ise Cumhurbaşkanlığı sistemidir.

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Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı beyanı yepyeni bir ivme kazandırmıştır.

Biz Sayın Cumhurbaşkanının gelin Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte oluşturalım davetine icabet ediyor, çağrıya kulak veriyor ve buna da hazır olduğumuzu açık yüreklilikle dile getiriyoruz. 17 başlığın hepsini de destekliyoruz.

"KILIÇDAROĞLU'NA TOGG GÖNDERMESİ"

Sayın Kılıçdaroğlu sana bir kötü haber vereyim. Togg'un seri üretimi 2023 yılında başlıyor; buna şimdiden hazır ol, siparişini vermek için de sıraya gir. Togg'un banttan indirilme törenine katılarak ortak sevince katıldık. Tek bir fabrika kurulmadı diyerek yalanlarına yenisi ekleyen Kılıçdaroğlu'na diyorum ki zaman bulursan Gemlik'e gitmeyi öneriyorum.

Sayın Kılıçdaroğlu parlak beyinler uzaklarda değil, Ahmet'te ara, Mehmet'te ara, yabancısı olduğun Türk milletinde ara ve mutlaka bulacağını da kafandan çıkarma. Akaryakıt bulunmadığından dolayı 100 metre sonra duran Devrim otomobilinden 61 yıl sonra Türkiye'de hayaller gerçeğe dönüşmüştür. Yapamazsınız diyenler ters köşededir, üretemezsiniz diyenler uçurumun dibindedir. Satamazsınız diyenler de yakında tel tel dağılacaktır. İnandık ve dedik ki bir Türk dünyaya bedeldir. Türk milletinin karakteri yüksektir, Türk milleti zekidir, çalışkandır. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda gizlidir. Atak ve GÖKBEY helikopterlerini, Akıncı, Bayraktar, Anka, hava araçlarını yapmak için emek veren Türk milletidir.