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POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli'den altılı masaya çağrı: Vakit varken vazgeçin gelin aday olarak Erdoğan'ın etrafında birleşelim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Kızılcahamam'da düzenlenen MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nın kapanış oturumunda önemli açıklamalarda bulundu. MHP'nin 2023 seçimlerine tam manasıyla hazır olduğunu belirten Bahçeli, "Türkiye ve Türk Milleti çağın ötesine sıçrayacaktır. Bunun aksaması söz konusu değildir. 2023 seçimlerinde millet geleceğini oylayacak. Her oy Türkiye Yüzyılı'na bir tuğla koyacaktır" dedi. Altılı masaya çağrıda bulunan Bahçeli, "Demokratik yarışa hazır değilsiniz vakit varken vazgeçin. Gelin bu sevdadan vazgeçin. Gelin siz de Türkiye'ye destek verin, Türk milletinin dinleyin. Gelin aday olarak Erdoğan'ın etrafında birleşelim" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
MHP lideri Bahçeliden altılı masaya çağrı: Vakit varken vazgeçin gelin aday olarak Erdoğanın etrafında birleşelim
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Kızılcahamam'da düzenlenen MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nın kapanış oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalardan satır başlıkları:

MHP 2023 seçimlerine tam manasıyla hazırdır.

Cumhur İttifakı'nın akıl dolu siyaseti ile umutları dirilteceğiz.

Yıkılmayacağız, yılmayacağız, yorulmayacağız. Yoldan çıkmayacağız, adım adım hedeflerimizi gerçekleştireceğiz.

MHP Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere heves ve heyecan bakımından tamamıyla hazırdır. Algı operasyonları boşunadır. İnandık, başaracağız.

2023 seçimlerinde millet geleceğini oylayacak. Her oy Türkiye Yüzyılına bir tuğla koyacaktır.

'ALTI LİDERE ORTAK YETKİ' TEPKİSİ

Zillet İttifakı'nın ortak paydası yeni sistem muhalifliğidir. Bundan başka söyleyebilecekleri bir şey yoktur. yatıyorlar kalkıyorlar cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karalıyorlar. Besin kaynakları kargaşa ve kavgadır. Geçim kapıları husumettir. Altılı masa darmadağındır. Her bir parti kendi çıkarının, ikbalinin, kendi gizli gündeminin peşine düşmüştür. Altılı masa oynatacağı kuklayı aramaktadır.

OYNAT 01:31
"Altılı masa şimdiden kriz girdabına yuvarlanmıştır"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Kızılcahamam'da düzenlenen MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuştu. Bahçeli 'Altılı masa şimdiden kriz girdabına yuvarlanmıştır' dedi.


BAHÇELİ'DEN ALTILI MASAYA ÇAĞRI

Demokratik yarışa hazır değilsiniz vakit varken vazgeçin. Gelin bu sevdadan vazgeçin. Gelin siz de Türkiye'ye destek verin, Türk milletinin dinleyin. Gelin aday olarak Erdoğan'ın etrafında birleşelim.

Devlet Bahçeli: Zillet İttifakı'nın ortak paydası yeni sistem muhalifliğidir başka söyleyebilecekleri bir şey yoktur
OYNAT 02:00
Devlet Bahçeli: Zillet İttifakı'nın ortak paydası yeni sistem muhalifliğidir başka söyleyebilecekleri bir şey yoktur
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Kızılcahamam'da düzenlenen MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli 'Zillet İttifakı'nın ortak paydası yeni sistem muhalifliğidir. Bundan başka söyleyebilecekleri bir şey yoktur. yatıyorlar kalkıyorlar cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karalıyorlar. besin kaynakları kargaşa ve kavgadır. Geçim kapıları husumettir. Altılı masa darmadağınıktır. Her bir parti kendi menfaatinin peşindedir' ifadelerini kulandı.


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Altı çarpı sıfır eşittir sıfır.

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