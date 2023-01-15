MHP lideri Bahçeli'den altılı masaya çağrı: Vakit varken vazgeçin gelin aday olarak Erdoğan'ın etrafında birleşelim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Kızılcahamam'da düzenlenen MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nın kapanış oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.
#CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampında konuşuyor. https://t.co/7yuN4ZjEVn
#CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampında konuşuyor. https://t.co/7yuN4ZjEVn— Yeni Şafak (@yenisafak) January 15, 2023
Bahçeli'nin açıklamalardan satır başlıkları:
MHP 2023 seçimlerine tam manasıyla hazırdır.
Cumhur İttifakı'nın akıl dolu siyaseti ile umutları dirilteceğiz.
Yıkılmayacağız, yılmayacağız, yorulmayacağız. Yoldan çıkmayacağız, adım adım hedeflerimizi gerçekleştireceğiz.
MHP Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere heves ve heyecan bakımından tamamıyla hazırdır. Algı operasyonları boşunadır. İnandık, başaracağız.
2023 seçimlerinde millet geleceğini oylayacak. Her oy Türkiye Yüzyılına bir tuğla koyacaktır.
'ALTI LİDERE ORTAK YETKİ' TEPKİSİ
Zillet İttifakı'nın ortak paydası yeni sistem muhalifliğidir. Bundan başka söyleyebilecekleri bir şey yoktur. yatıyorlar kalkıyorlar cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karalıyorlar. Besin kaynakları kargaşa ve kavgadır. Geçim kapıları husumettir. Altılı masa darmadağındır. Her bir parti kendi çıkarının, ikbalinin, kendi gizli gündeminin peşine düşmüştür. Altılı masa oynatacağı kuklayı aramaktadır.
BAHÇELİ'DEN ALTILI MASAYA ÇAĞRI
Demokratik yarışa hazır değilsiniz vakit varken vazgeçin. Gelin bu sevdadan vazgeçin. Gelin siz de Türkiye'ye destek verin, Türk milletinin dinleyin. Gelin aday olarak Erdoğan'ın etrafında birleşelim.
İSVEÇ'TEKİ PKK REZALETİ
İsveç'le NATO şemsiyesi altında nasıl buluşacağız. İsveç hükümetinin tepkisi yetersizdir. Teröristleri ya cezalandırmalı ya da sınır dışı etmelidir.
KILIÇDAROĞLU'NA TSK TEPKSİ
TSK'yı hedef alan Kılıçtaroğlu edepsiz müfteridir. Askere düşmanlık, düşmana askerliktir.