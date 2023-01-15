MHP lideri Bahçeli'den altılı masaya çağrı: Vakit varken vazgeçin gelin aday olarak Erdoğan'ın etrafında birleşelim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Kızılcahamam'da düzenlenen MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nın kapanış oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.

#CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampında konuşuyor. https://t.co/7yuN4ZjEVn — Yeni Şafak (@yenisafak) January 15, 2023

Bahçeli'nin açıklamalardan satır başlıkları:

MHP 2023 seçimlerine tam manasıyla hazırdır.

Cumhur İttifakı'nın akıl dolu siyaseti ile umutları dirilteceğiz.

Yıkılmayacağız, yılmayacağız, yorulmayacağız. Yoldan çıkmayacağız, adım adım hedeflerimizi gerçekleştireceğiz.

MHP Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere heves ve heyecan bakımından tamamıyla hazırdır. Algı operasyonları boşunadır. İnandık, başaracağız.

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2023 seçimlerinde millet geleceğini oylayacak. Her oy Türkiye Yüzyılına bir tuğla koyacaktır.

'ALTI LİDERE ORTAK YETKİ' TEPKİSİ

Zillet İttifakı'nın ortak paydası yeni sistem muhalifliğidir. Bundan başka söyleyebilecekleri bir şey yoktur. yatıyorlar kalkıyorlar cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karalıyorlar. Besin kaynakları kargaşa ve kavgadır. Geçim kapıları husumettir. Altılı masa darmadağındır. Her bir parti kendi çıkarının, ikbalinin, kendi gizli gündeminin peşine düşmüştür. Altılı masa oynatacağı kuklayı aramaktadır.





BAHÇELİ'DEN ALTILI MASAYA ÇAĞRI

Demokratik yarışa hazır değilsiniz vakit varken vazgeçin. Gelin bu sevdadan vazgeçin. Gelin siz de Türkiye'ye destek verin, Türk milletinin dinleyin. Gelin aday olarak Erdoğan'ın etrafında birleşelim.

OYNAT 02:00 Devlet Bahçeli: Zillet İttifakı'nın ortak paydası yeni sistem muhalifliğidir başka söyleyebilecekleri bir şey yoktur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Kızılcahamam'da düzenlenen MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli 'Zillet İttifakı'nın ortak paydası yeni sistem muhalifliğidir. Bundan başka söyleyebilecekleri bir şey yoktur. yatıyorlar kalkıyorlar cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karalıyorlar. besin kaynakları kargaşa ve kavgadır. Geçim kapıları husumettir. Altılı masa darmadağınıktır. Her bir parti kendi menfaatinin peşindedir' ifadelerini kulandı. BiP'te paylaş

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