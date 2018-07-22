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POLİTİKA

MHP'den dikkat çeken İyi Parti çıkışı: Dönüş olursa değerlendiririz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "İyi Parti'de bir hayal kırıklığı dalgası hakim. Patchwork halı gibi politik arenaya serilen bir partinin uzun ömürlü olmayacağını görmek için müneccim olmaya gerek yok. Aralarında MHP'den ayrılmış olan ve sanki pişmanmış görüntüsünde isimler var. Ben bazılarının gönlünün hala MHP'de olduğunu hissediyorum. Dönüş ve katılım için bu partiden kopuşlar başladığında bize müracaat vaki olursa oturur, değerlendiririz" dedi.

Haber Merkezi AA
MHP'den dikkat çeken İyi Parti açıklaması
MHP'den dikkat çeken İyi Parti açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti'de bir hayal kırıklığı dalgasının hakim olduğunu belirterek, "Aralarında MHP'den ayrılmış olan ve sanki pişmanmış görüntüsünde isimler var. Dönüş ve katılım için bu partiden kopuşlar başladığında bize müracaat vaki olursa oturur değerlendiririz." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

'MÜRACAAT VAKİ OLURSA DEĞERLENDİRİRİZ'

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Semih Yalçın, başka siyasi partilerden MHP'ye geçmek için kendilerine herhangi bir başvuru yapılmadığını bildirdi.

Meclis açıldıktan sonra İyi Parti'den bazı isimlerin, yapıcı ve demokrat tutumunu bildikleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Mecliste görüştüklerini, hatta bazılarının onun elini öptüğünü anımsatan Yalçın, bunları siyasi nezaket kuralları çerçevesinde değerlendirdiklerini belirtti. Kendi arkadaşlarının tutumundan rahatsız olan İYİ Parti'nin takındığı negatif tutumu sağlıklı bulmadıklarını aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"Patchwork halı gibi politik arenaya serilen bir partinin uzun ömürlü olmayacağını görmek için müneccim olmaya gerek yok. Başlarındaki hanımefendi boyundan büyük iddialarla yola çıktı ve dip dalgada sörf yapayım derken, yüzme bilmediği için az kalsın siyaset denizinin dibinde boğuluyordu. CHP yönetimi ve CHP seçmeni imdadına yetişmese vurgun yiyecekti. Dip dalga 24 Haziran'da MHP'den gelince bundan tabiatıyla İyi Partililer de etkilendi. Şimdi dip dalgası yerine bir hayal kırıklığı dalgası hakim orada. Aralarında MHP'den ayrılmış olan ve sanki pişmanmış görüntüsünde isimler var çünkü. Ben bazılarının gönlünün hala MHP'de olduğunu hissediyorum. Dolayısıyla hala MHP'de gönlü olanlar için şimdiden 'Şu olur, bu olmaz' diye bir yorum yapmayayım ama dönüş ve katılım için bu partiden kopuşlar başladığında bize müracaat vaki olursa oturur, değerlendiririz."

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