MHP'li belediyenin esnafa nakdi yardımını CHP siyasi ranta dönüştürmenin peşinde

Belediye esnafa nakdi yardım dağıttı, CHP 'biz yapıyoruz' diye propaganda yaptı.

Etimesgut Belediyesi pandemide zarara uğrayan esnafa 1200 TL'lik destek sağlıyor. Bir yandan başvurular alınırken gerekli incelemeleri yapılan ve şartları uyan esnafa da ödemeler yapılmaya başladı.

CHP, Etimesgut Belediyesi'nin esnafa yaptığı nakdi yardımı bile kendi yapıyormuş gibi lanse ederek siyasi ranta dönüştürmeye çalışıyor, esnafa dağıttığı il ilanlarında yardım kararının oy birliğiyle alındığını iddia ederek rapora yetkimiz yok diyerek hayır oyu veren millet ittifakı ortağı İYİ Parti'yi aklamaya çalışıyor.

Etimesgut Belediye Meclisi CHP grubu, ise esnafa yapılan bu yardımı siyasi ranta dönüştürmenin peşine düştü. CHP grubu yanlış bilgi ve belgelerle hazırladığı el ilanlarını esnafa dağıtarak yapılan yardımların CHP sayesinde gerçekleştiğini iddia etti. El ilanlarında esnafın detaylı bilgi alması için iletişim numarası olarak belediyenin resmi telefon numaraları yerine CHP Grup Başkanvekili Sait Atalay'ın cep telefon numarası verilmesi siyasi etik dışı olarak değerlendirildi.

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CHP Meclis üyesi Abizer Demirci de diğer CHP'li üyeler gibi esnafı ziyaret ederek yardımların CHP sayesinde yapıldığını iddia ederek partisinin reklamını yaptı. CHP'li üyenin esnafa "Sağda solda, eşe dosta yayın ne olur" diyerek tembihte bulunması dikkat çekti. Esnaf ise belediyenin yardımından yararlandıklarını paranın hesaba yattığını ifade etti.

MİLLET İTTİFAKI'NDA ÇATLAK

Hatırlanacağı gibi Etimesgut Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ve esnafa nakdi yardımı içeren başkanlık yazısı komisyona havale edilmiş daha sonra da komisyon raporu MHP, AK Parti ve CHP meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmişti. Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti Belediye Meclisi'nin böyle bir yetkisi olmadığını gerekçe göstererek hayır oyu kullanmıştı. Ancak CHP hazırladığı broşürde kararın oy birliğiyle alındığını belirterek ittifak ortağı İyi partiyi kurtarmanın gayretine düştü.

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CHP'liler raporun kendi oyları sayesinde geçtiği yönünde beyanda bulunurken, CHP hayır oyu verse dahi komisyon raporunun MHP ve AK Parti'nin oylarıyla; oy çokluğu ile geçecegi kamuoyu tarafından biliniyordu.

ÖNERGE VERİLMEDİ,TEKLİF DEMİREL'DEN

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, hiçbir siyasi partiden esnafa nakdi yardım yapılmasını içeren önerge verilmeden harekete geçti. Meclisi olağanüstü toplantıya çağırarak Başkanlık Yazısıyla konuyu meclis gündemine taşıdı. Siyasi nezaket göstererek meclisi bilgilendirdi ve kararın oy birliğiyle geçmesi için gayret gösterdi. Yaptığı konuşmada "Bu zor günlerinde esnafımızın da yer almazsak yarın nasıl kapılarını çalıp yüzlerine bakacağız. Her ne olursa olsun esnafımı yalnız bırakamam" ifadelerini kullandı.

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SİYASİ RANT PEŞİNDELER

Karar için Cumhur İttikakı oyları yeterli iken CHP'nin kendi oylarıyla karar alınmış gibi konuyu kamuoyuna lanse etmesi siyasi rant olarak değerlendiriliyor.