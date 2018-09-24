MHP'nin af teklifi Meclis'te

MHP'nin, Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinin Şartlı İndirimi ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, partisinin af konusundaki kanun teklifine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada "Teklifimiz yasalaşırsa, TBMM'de kabul görürse bu düzenlemeden faydalanacak tutuklu hükümlü sayısı 162 bin 989 kişidir" açıklaması yapmıştı.

Yıldız, kanun teklifinde 19 Mayıs'ı esas aldıklarını belirterek, "19 Mayıs 2018'den sonra işlenen suçlar bu sebeple kapsam dışı bırakılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.