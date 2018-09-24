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POLİTİKA

MHP'nin af teklifi Meclis'te

MHP'nin hazırladığı 7 maddelik af teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, işkence, cinsel saldırı ve devlete karşı işlenen suçların kapsam dışında olacağını belirtti. Ayrıca teklifin yasalaşması durumunda, faydalanacak tutuklu hükümlü sayısının 162 bin olduğu açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP'nin hazırladığı af teklifi Meclis'te
MHP'nin hazırladığı af teklifi Meclis'te

MHP'nin, Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinin Şartlı İndirimi ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, partisinin af konusundaki kanun teklifine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada "Teklifimiz yasalaşırsa, TBMM'de kabul görürse bu düzenlemeden faydalanacak tutuklu hükümlü sayısı 162 bin 989 kişidir" açıklaması yapmıştı.

Yıldız, kanun teklifinde 19 Mayıs'ı esas aldıklarını belirterek, "19 Mayıs 2018'den sonra işlenen suçlar bu sebeple kapsam dışı bırakılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

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