Gündem Midesine gizledikleri röntgende ortaya çıktı
İSTANBUL

Midesine ve bağırsağına sakladığı kokainle yakalandı

Midesine gizledikleri röntgende ortaya çıktı

Atatürk Havalimanı'nda midesinde ve bağırsaklarında uyuşturucu madde bulunan Almanya uyruklu kişi tutuklandı. Hastaneye sevk edilen ve röntgeni çekilen S.A.D'nin, midesinde ve bağırsaklarında 54 kapsül olduğu görüldü. Şüphelinin vücudundan doğal yollarla çıkarılan kapsüllerde 1 kilo 350 gram kokain ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Havalimanı'ndaki polisin şüphe üzerine durdurduğu yolcunun midesine sakladıkları çekilen röntgende ortaya çıktı.
Havalimanı'ndaki polisin şüphe üzerine durdurduğu yolcunun midesine sakladıkları çekilen röntgende ortaya çıktı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbarat üzerine Venezuela'dan gelen Almanya uyruklu S.A.D'nin üzerinde ve valizinde yaptığı aramada, herhangi bir uyuşturucu madde bulamadı.

Hastaneye sevk edilen ve röntgeni çekilen S.A.D'nin, midesinde ve bağırsaklarında 54 kapsül olduğu görüldü. Şüphelinin vücudundan doğal yollarla çıkarılan kapsüllerde 1 kilo 350 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Almanya uyruklu S.A.D. tutuklandı.

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