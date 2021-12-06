Midyat Belediyesinden engellilere tekerlekli sandalye yardımı

Hayatın her alanında engellilere yönelik desteklerine devam eden Midyat Belediyesi, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla engelli bireylere tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdi.

Belediye Başkanlığı önünde düzenlenen programda ihtiyacı olan engelli bireylere çocuk ve yetişkinler için engelli sandalye dağıtımı gerçekleşti.

Programda konuşan Midyat Belediye Başkan vekili Metin Kutlu, herkesin bir engelli adayı olduğunu söyledi.

Başkan yardımcısı Kutlu, engelli sandalyesine oturarak, “Midyat Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Sayın Veysi Şahin'in girişimleriyle, bir nebzede olsa engellilere yardımcı olmak amacıyla engeli bireylere engelli sandalye dağıtımını gerçekleştirdik. Bir gün değil her gün engellilerin yanında olmak lazım. Dünyada herkes engelli adayıdır. Bu insanları anlamak, yardım etmek ve mümkün olduğu kadar yaşamlarını kolaylaştırmak için her türlü ortamı hazırlamak lazım.” Diye konuştu.

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Annesi için engelli sandalyesi alan Selmiye Özgün ise, “engelli bakımı çok zor. Engelli bir birey bakımı, onunla uğraşılması, ailesi için, kendisi için ve hayata tutunması çok çok zor. Allah herkesin hayrını kabul etsin.”

Midyat Belediyesi Sosyal Yardım Müdürü Mehmet Onur’da, “Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in talimatı ile 15 engelli kardeşimize tekerlekli sandalye dağıtımını gerçekleştirdik. Biz sadece engeli sandalye dağıtımıyla değil başkanımızın engellilere karşı hassasiyeti var. Geçmiş dönemde de aynı uygulamaları yaptık. Biz her zaman engellilerin yanında olmaya çalışacağız. İmkânlarımız ölçüsünde bütün engellilere ulaşmaya çalışıyoruz.”

Mehmet Ağırman, “annem iki yıldır yatalak, kalkamıyor, felçlidir. Belediye Başkanımızdan talebimiz oldu. Sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Allah yardımcıları olsun. Tüm belediye çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum.” Dedi.

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Programa Midyat Belediye Başkan yardımcıları, Abdurrahim Çelik, Masım Cengiz, Ak Parti İlçe Başkan vekili Abdulvahap Arpağ, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Muazzez Acar, belediye personeli, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Programın ardından, Belediye Başkan vekili Metin Kutlu ve beraberindekiler, Midyat Engelliler Derneğini ziyaret etti.