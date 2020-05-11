Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Milli Eğitim Bakan Selçuk ders isimlerinin neden değiştirildiği açıkladı Amaç ilgiyi artırmak
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakan Selçuk ders isimlerinin neden değiştirildiği açıkladı: Amaç ilgiyi artırmak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaokullarda bazı derslerin isimlerinin değiştirilmesine ilişkin, "Amaç ders isimlerini değiştirmek değil, ilgiyi artırmak. Öğrencilerin doğa bilimlerine olan ilgilerini uyandırmak ve ileride alacakları, fizik, kimya ve biyoloji derslerine temel oluşturmak amacıyla böyle bir düzenlemeye gidildi" dedi.

Haber Merkezi DHA
​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, orta öğretim kurumlarında 2020-2021 eğitim öğretim yılında bazı derslerin isimlerinin değiştirilmesinin nedenlerine ilişkin soru önergesini yanıtladı. Bakan Selçuk, 'Doğa Bilimleri Deneyimi' dersinin, ikinci dönem 'Doğa Enerji ve Enerji Dönüşümü' dersi, 'Sosyal Bilimler Deneyi' dersinin ise 'Sosyal Bilim Çalışmaları' dersi olarak değiştirilmesinde amacın, öğrencilerin doğa bilimlerine olan ilgilerini uyandırmak ve ileride alacakları, fizik, kimya ve biyoloji derslerine temel oluşturmak olduğunu söyledi.

TEMEL OLUŞTURMAK İÇİN

  • Bakan Selçuk, "2023 Eğitim Vizyon Belgesinde geçen; 'Ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun esnek modüler bir program ve ders çizelgesi yapısına geçilecek, haftalık ders çizelgesinde yer alan ders çeşitliliği azaltılacak ve dersler yükseköğretimle uyumlu hâle getirilecektir' hedefi doğrultusunda ileriki sınıflarda doğa bilimlerine yönelebilecek 9'uncu sınıftaki öğrencilerimizin ilgilerini uyandırmak, konu bilgilerinden ziyade temel kavramları anlamalarını sağlamak ve ileride alacakları fizik, kimya ve biyoloji derslerine temel oluşturmak üzere düzenlemeye gidilmektedir. Yeni ortaöğretim tasarımında öğrenciler üst sınıf seviyelerinde fizik, kimya ve biyoloji derslerini ayrı ayrı disiplinler halinde almaya devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

'AMAÇ DERSLERİN ADINI DEĞİŞTİRMEK DEĞİL'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 9'uncu sınıf seviyesinde yapılması planlanan düzenleme ile 'Sosyal Bilimler Deneyimi' ve 'Sosyal Bilim Çalışmaları' derslerinin dünya genelinde kabul gören bütüncül program yaklaşımına uygun olarak tasarlandığını belirterek, "Burada amaçlanan tarih ve coğrafya derslerinin adını değiştirmek değil bunlarla birlikte sosyal bilimlere konu olan ekonomi, hukuk ve antropoloji gibi alanların da temel kavram ve düşüncelerini kullandırarak öğrencilerimizin küresel bağlamda seçilecek temalar çerçevesinde çeşitli vakaları inceleyip değerlendirebilmelerini sağlamaktır. Yeni ortaöğretim tasarımında öğrenciler üst sınıf seviyelerinde tarih ve coğrafya derslerini ayrı ayrı disiplinler halinde almaya devam edeceklerdir" dedi

Abone Ol Google News
Gözler kabinede

Gözler kabinede

​Koronavirüs önlemlerinin görüşüleceği toplantı başladı.
Akşener bize koordinat biçemez

'Akşener bize koordinat biçemez'

İYİ Parti-HDP ittifakında büyük çatlak ve 'danışma' itirafı...
Sıcaklar geliyor

Sıcaklar geliyor

​Dereceler 30'u görecek, rehavete kapılma #evdekal.
İhbarda bulunun!

İhbarda bulunun!

​Kapalı olan iş yeri sahiplerine kira çağrısı.
Berberler kapıları zamlı açtı

Berberler kapıları zamlı açtı

​Müşteriler "Bu ücret fazla", ensaf ise "2020 tarifesi" diyor.
AVM'ye<br>giriş kuyruğu

AVM'ye
giriş kuyruğu

Sabah saatlerinde akın ettiler metrelerce kuyruk oluştu.

Tartışılan villa ile ilgili yeni gelişme

Tartışılan villa ile ilgili yeni gelişme

​Villasını kaçak eklentilerle büyüten Özdil'e suç duyurusu.

İkinci testi negatif

İkinci testi negatif

​Süper Lig ekibinden müjdeli haber geldi.

'Taziye çadırı' vakaları!

'Taziye çadırı' vakaları!

Sosyal mesafeye uyulmayan mahalle korona oldu!
Bir yolcu dahi binmemiş!

Bir yolcu dahi binmemiş!

'İzleyince kanım dondu' dondu demişti yalan çıktı.
Asya'da ikinci dalga

Asya'da ikinci dalga

​Çin ve Güney Kore'de yeni vakalar görüldü.
Kararlar<br>Erdoğan'ın masasında

Kararlar
Erdoğan'ın masasında

İşte yeni 'kontrollü sosyal hayat'ımızın ipuçları...
Tazminat kaçınılmaz!

Tazminat kaçınılmaz!

​İşçi salgına yakalanırsa 'iş kazası' sayılacak mı?
Randevusu<br> olanlar dikkat

Randevusu
olanlar dikkat

​Özel ürün yoksa orada işlem yaptırmayın.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.