Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı ile telefonda görüştü

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar TVNET'e konuştu: Garantörlük hakları Türkiye’nindir

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TVNET'e özel açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde kullandığı “Güç birliği yaparak Kıbrıs Türklerini hak ettiği konuma getireceğimize inanıyorum” sözleri için teşekkür eden Tatar, “O bakımdan Türklük dünyasında bizim soydaşlara karşı yapılan bu değerli toplantıda bunun ifade edilmesi bizi memnun etti” ifadelerini kullandı. Rum kesiminin Türlerini kendi hükümdarlığına almak istediğini vurgulayan Tatar, “Rum tarafı her zaman terör örgütü EOKA ruhuyla hareket etmiştir. Rumların hayali gerçek olmayacak” diye konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adadaki yegane güvenceleri olduğunu söyleyen Tatar, “Mevcut garantörlük hakları Türkiye’nindir. Bunu sorgulamak kimseye düşmez” dedi.