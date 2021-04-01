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POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü. Akar'ın Austin ile görüşmesinde bölgesel güvenlik ve ikili savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin telefonda görüştüğü bildirildi.

Bölgesel güvenlik ve ikili savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen görüşmeye ilişkin, şunlar kaydedildi:

  • "Görüşmede, her iki Bakan tarafından, stratejik ilişkilerin önemi, bölgesel ve küresel güvenlik konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesi, sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözüme kavuşturulması konuları vurgulanmıştır. Bakan Akar ve Bakan Austin, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri güçlendirirken, daha yakın iş birliği ve koordinasyona olan bağlılıklarını tekrar teyit etmişlerdir. Bakan Akar, Savunma Bakanı olarak atanan Bakan Austin'i bir kez daha tebrik etmiştir."

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