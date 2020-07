Milli Savunma Bakanı Akar: AB'nin Türkiye'ye objektif yaklaşması her iki tarafa büyük yarar sağlayacak

Gündem

Kurbanlık kesiminin kasaplara yaptırılması et kaybını önlüyor

İstanbul Perakendeci Kasaplar Odası Başkanı Fehmi Taşyurt, "200'ün üzerinde kurban satış ve kesim alanı oluşturulacak. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz, hayvanlarını ehil ellerle profesyonel kasaplara bu alanlarda kesimlerini yaptırsınlar" dedi. Taşyurt, "Kurban Bayramı'nda 200 bin ton kırmızı et üretimi sağlanıyor. Bunun yüzde 10'unun bile profesyonel ellerde işlenmemesi nedeniyle kaybı demek 20 bin ton kırmızı et yapar ki bu da Ankara'nın 1 aylık, İstanbul'un ise 10 günlük et tüketimine karşılık geliyor" ifadelerini kullandı.