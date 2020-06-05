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POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar sınır hattındaki birlikleri denetledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Bakan Akar sınır hattındaki birlikleri denetledi.
Bakan Akar sınır hattındaki birlikleri denetledi.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şanlıurfa'ya geldi.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Vali Abdullah Erin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemeler gerçekleştirdi.

Akar ve TSK'nın komuta kademesi, inceleme ve denetlemeler kapsamında sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla yüz yüze ve video konferans yöntemiyle toplantılar yaptı.

Akar ve komutanların bölgedeki incelemeleri sürüyor.

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