Gündem Milyonluk aracıyla makas atarken bariyerlere saplandı
İSTANBUL

Milyonluk aracıyla makas atarken bariyerlere saplandı

TEM Otoyolu'nda milyonluk aracıyla bir otomobile ve bariyerlere çarpan drift şampiyonu Selim Bayrak'ın kazanın hemen öncesinde trafikte makas attığı görüntüler ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından Bayrak'a "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "birden fazla kez şerit değiştirmek" maddelerinden ceza kesildi.

Haber Merkezi DHA
Şehir magandasının görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şehir magandasının görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 14.55 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Ispartakule mevkiinde meydana geldi. Dünya drift şampiyonalarında dereceler elde eden Selim Bayrak 34 BAY 58 plakalı lüks otomobiliyle Edirne istikametinde seyrederken duvara çarptı. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan Bayrak'ın otomobilinde hasar oluştu. Kaza sonrası yaşananlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

VATANDAŞIN İLGİNÇ TEPKİSİ CEP TELEFONU KAMERASINDA


Bir vatandaş ise kaza yapan Bayrak'a ilginç bir şekilde tepki gösterdi. Bayrak'a küfür eden vatandaş daha sonra da otomobili kullanış şeklini eleştirdi. Bayrak ise kendisini görüntüleyen vatandaşa "İşine git" diye tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar'da lüks otomobille makas atan sürücü bariyerlere girdi
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Avcılar'da lüks otomobille makas atan sürücü bariyerlere girdi
Avcılar'da, dünya drift şampiyonalarında derece elde eden Selim Bayrak, TEM Otoyolu'nda lüks otomobiliyle kaza yaptı. Bayrak'ın kaza yapmadan önce makas attığı görüntüler ortaya çıktı.



MAKAS ATTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Selim Bayrak'ın saniyeler önce hem kendini hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye sokarak, lüks otomobiliyle makas attığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Bayrak otomobiliyle, süratli şekilde araçların arasından makas atarak ilerliyor. Bu anlar da arkadan gelen başka bir otomobilin kamerasına yansıyor.


  • Öte yandan Selim Bayrak hakkında "Arka arkaya birden fazla kez şerit değiştirmek" suçundan idari işlem, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan" da adli işlem yapıldı.

Müşterinin aracıyla drift yaparken kaza yapan tamirci
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Müşterinin aracıyla drift yaparken kaza yapan tamirci
Tamircinin, servisteki müşteri aracıyla drift yapıp kaza yaptığı görüntüler saniye saniye kaydedildi. YouTube'da 'MOTOXR' sayfasından yayınlanan video 3 milyon kişi tarafından izlendi.


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