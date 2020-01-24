Minik Metehan'ın feci ölümü: Kartopu oynarken başına kaya parçası düştü

Çamlıhemşin ilçesi Merkez mahallesinde yaşanan olay yürekleri dağladı. 8 yaşındaki Metehan İsmailoğlu'nun
kar yağışı sonrası kartopu oynamak için ailesiyle beraber evlerinin önüne çıktı. Ailesiyle fotoğraf çektirirken, yamaçtan kopan kaya parçası küçük çocuğun başına düştü.
Ağır yaralı olarak hemen hastaneye kaldırılan İsmailoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Metehan'ın ölümü İsmailoğlu ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Yetkililer, çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.