Gündem Minik Metehanın feci ölümü Kartopu oynarken başına kaya parçası düştü
RİZE

Minik Metehan'ın feci ölümü: Kartopu oynarken başına kaya parçası düştü

Minik Metehan'ın feci ölümü: Kartopu oynarken başına kaya parçası düştü

Rize'deki evinin önünde kar topu oynayan 8 yaşındaki Metehan'ın başına, yamaçtan kopan kaya parçası düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Merkezi DHA
Metehan'dan geriye fotoğrafları kaldı.
Metehan'dan geriye fotoğrafları kaldı.

Çamlıhemşin ilçesi Merkez mahallesinde yaşanan olay yürekleri dağladı. 8 yaşındaki Metehan İsmailoğlu'nun
kar yağışı sonrası kartopu oynamak için ailesiyle beraber evlerinin önüne çıktı. Ailesiyle fotoğraf çektirirken, yamaçtan kopan kaya parçası küçük çocuğun başına düştü.

DHA
Metehan'ın ölümü ailesini yasa boğdu.

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Ağır yaralı olarak hemen hastaneye kaldırılan İsmailoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Metehan'ın ölümü İsmailoğlu ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Yetkililer, çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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