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İSTANBUL

Minikler Mevlid-i Nebi’yi kutladı

Peygamber Efendimiz’in doğumunun 1450. yılında Esenler Belediyesi Bilgi ve Hikmet Evleri’nin vefalı çocukları Mevlid-i Nebi’yi Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkez’inde kutladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Minikler Mevlid-i Nebi’yi kutladı
Kutlu gecede, Kur’an-ı Kerim tilaveti, naat-ı şerif, oratoryo, hadis okumaları, dua ve ilahiler ile Peygamber Efendimiz anıldı.

Peygamber Efendimiz’in doğumunun 1450. yılında Esenler Belediyesi Bilgi ve Hikmet Evleri’nin vefalı çocukları Mevlid-i Nebi’yi Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkez’inde kutladı.

Kutlu gecede, Kur’an-ı Kerim tilaveti, naat-ı şerif, oratoryo, hadis okumaları, dua ve ilahiler ile Peygamber Efendimiz anıldı. Peygamberimiz’in hayatından önemli kesitler sunan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat, programa ilgilerinden dolayı öğrenci ve velilere teşekkür etti. Yoğun ilgi gösterilen programda, katılımcılara günün anısına gül hediye edildi.

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