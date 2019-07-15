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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Minnettarız

15 Temmuz gecesi Türkiye’nin geleceğine kilit vurmak isteyen darbecilere geçit vermeyerek şehit düşen 251 vatan evladı için dünyanın birçok yerinde anmalar düzenleniyor. Avustralya’nın Melbourne, Kanada’nın Toronto, ABD’nin Chicago kentinde şehitler için dua edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Melbourne’daki Broadmeadows Camisi’nde düzenlenen anma programında Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.
Melbourne’daki Broadmeadows Camisi’nde düzenlenen anma programında Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

Diyanet İşleri Başbakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Melbourne’daki Broadmeadows Camisi’nde düzenlenen anma programında Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Programda, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler ile gaziler için de toplu dua edildi. Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşe Vekili Recep Akakuş, hain darbe girişimini püskürtürken şehadete ulaşanları rahmet, gazileri de saygıyla andıklarını söyledi.

TANKLARI TEKBİRLERLE DURDURDULAR

Akakuş, “Tanklara, uçaklara, tüfeklere sadece ellerinde bayrak ve dillerinde tekbir ile karşı durdular, bir kısmı o akşam ruhlarını teslim etmek suretiyle şehit oldu, bir kısım kardeşlerimiz de gazi. Biz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz ve böyle bir günde bizi uçurumun kenarından döndürdükleri için kendilerine minnetlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

  • Terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında, Türkiye’nin Canberra Büyükelçiliği ile Sydney ve Melbourne Başkonsolosluklarında bugün de şehitleri anma etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar düzenlenecek.

Allah bir daha yaşatmasın

Türkiye’nin Toronto Başkonsolosluğu’nda da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi. Başkonsolosluktaki etkinliğe, çok sayıda Türk vatandaşının yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütlerinden temsilciler de katıldı. Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 15 Temmuz’da hain bir kalkışma yaşadığını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bu badirenin birlik ve beraberlik içinde atlatıldığını söyledi. Şen, “Allah ülkemize bir daha böyle belalar yaşatmasın” dedi.

Tüm Türkiye’nin ortak mücadelesi

ABD’nin Chicago kentinde15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla program düzenlendi. “15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi” başlığıyla sergilendiği program Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirildi. Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, “Dünyanın her yerindeki Türk toplumundan beklentimiz, bu mücadelenin sadece Türkiye’de hükümetle bu terör örgütü arasında olmadığını, bunun tüm Türkiye’nin ortak mücadelesi olduğunu çevrelerine, tanıdıklarına, yabancılara anlatmalarıdır” diye konuştu.

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