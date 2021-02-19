Gündem MİT paketlemişti PKKnın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım tutuklandı
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MİT paketlemişti: PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanan, PKK terör örgütünün sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Terörist İbrahim Parım
Terörist İbrahim Parım

Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak 10 Şubat'ta Türkiye'ye getirilen İbrahim Parım, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Parım, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan Parım'ın, sorgusunda, örgütte yer aldığı dönemdeki faaliyetleri ile bazı PKK mensupları hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

Hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından kaydı bulunan Parım'ın, 2015'te terör örgütü PKK'nın kırsal kadrosuna katıldığı belirlendi.

PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım Türkiye'ye getirildi
GÜNDEM
PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım Türkiye'ye getirildi
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