Gündem MOBESEde görünce şaşırdılar Emniyetin bu paylaşımına beğeni yağdı
KASTAMONU

MOBESE'de görünce şaşırdılar: Emniyetin bu paylaşımına beğeni yağdı

Kastamonu'da köpeğin yolun karşısına geçerken yaya geçidini kullanması dikkati çekti. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü de, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen köpeğin videosunu sosyal medyada paylaşarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

Haber Merkezi DHA
MOBESEde görünce şaşırdılar: Emniyetin bu paylaşımına beğeni yağdı
Köpeğin yaya geçidini kullanması MOBESE kamerasına böyle yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan MOBESE görüntülerinde, Yalçın Caddesi'nde kaldırımda yürüyen köpek, trafik ışığının yayalara yeşil yanmasının ardından diğer insanlarla yaya geçidini kullanıp yolun karşısına geçti.

Yolun karşısındaki kaldırıma çıkan köpek, daha sonra yürüyerek görüntüden çıktı.


Kent merkezinde yaya geçidinde bekleyen ve yayalara yeşil ışık yandığında yolun karşısına geçen köpeğin mobese kamerasına yansıyan görüntüsü, İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından paylaşıldı.

Işığın yanmasını bekledi

Açıklamada "Trafik ışıkları sadece sürücülerin değil yayaların da uyması geren bir trafik kuralıdır. Vatandaşlarımız ışığın yanmasını beklemeden karşıdan karşıya geçerek canlarını tehlikeye atarken, sevimli bir sokak köpeği ışığın yanmasını bekliyor ve karşıya geçerken yaya geçidini kullanıyor" denildi.

Türkiye'de ilk: Aydın'da üç boyutlu yaya geçidi
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2019 yılı İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildi, yayalara öncelik vermeyenlere yönelik trafik cezaları yüzde 100 artırıldı.
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Bu uygulamadan önce, 2017 yılının Aralık ayında Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'ndaki teknik birim, üç boyutlu yaya geçidi projesini geliştirip, hizmete açtı. Türkiye'de ilk kez uygulanan sistem örnek oldu.
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Birçok belediye, proje hakkında bilgi alıp kendi kentlerinde uygulamanın planlarını yaptı. Projedeki üç boyut, sürücülerde farklı bir algılamayla optik yanılsama sağlıyor. Sürücülerin yayalara gereken duyarlılığı göstermesini sağlayan yöntemde, yaya geçitleri üç boyut özellikli boyanıyor.
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Estetik görünüm de sağlayan yaya geçidine gelen sürücüler, ilk önce burada bir yükselti olduğunu düşünüp, yavaşlıyor, ardından duruyor. Böylelikle yayalar da güvenli bir şekilde karşıya geçiyor.
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Proje hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Onur Yılmaz, şöyle dedi:
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Yayaların trafikte farkındalığını artırmak için yapılan projeydi. Projede, araç yaya geçidine yaklaştığı zaman yükseklik varmış gibi algılıyor, yavaşlıyor. Bunu Türkiye'de ilk kez Aydın'ın merkezinde yaptık. Çok beğenildi. Sonrasında kentimizin farklı noktalarında da uygulamaya başladık.
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Bu projeye diğer illerden de gelen talepler var. Onlara da yardımcı oluyoruz. Yayalar konusunda böyle bir farkındalık yarattık, bundan da mutluyuz. Bunu daha da geliştirecek yeni projeler üzerinde yine ilkleri Aydın'da hayata geçirmek adına çalışıyoruz.
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Yaya geçidini kullananlardan Sadık Eren, memnuniyetini ifade ederek, Karşıdan kolayca fark ediliyor ve aynı zamanda fosforlu. Sürücülerin de yayaların da dikkatini çekiyor. Biz mahalle sakinleri olarak yoldan geçeceğimiz zaman araçlar mutlaka yavaşlıyor. Biz memnunuz, bütün mahalle sakinleri de memnun diye konuştu.
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Türkiye'de ilk: Aydın'da üç boyutlu yaya geçidi
Aydın'da, Türkiye'de bir ilk olan üç boyutlu yaya geçidi uygulaması hayata geçti. Kent merkezi ve farklı caddelerdeki uygulamada, üç boyut sayesinde, araç sürücüleri önlerinde bir yükseklik varmış gibi algılayıp hızlarını azaltıyor, yayalar da karşıya daha güvenli geçiyor.

İBB'den şaka gibi hizmet: Küçükçekmece'de yaya geçidine bariyer yaptılar
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İkitelli'de bir sanayi sitesinin yakınında bulunan yaya geçidine birkaç gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Yol Bakım Onarım Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sırasında bariyer yerleştirildi. Araç trafiğinin yoğun olduğu yolda karşıdan karşıya geçmek isteyenler bariyer engeliyle karşılaşıyor.
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Yolun karşına geçmek isteyenler ya bariyerlerin üzerinden atlıyor ya da yolun diğer yolla birleştiği noktada karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Dakikalarca karşıya geçebilmek için bekleyen vatandaşlar yaya geçidinin geçiş noktasının bariyerlerle kapatılmasına tepki gösterdi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar ve yaya geçidi havadan da görüntülendi.
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Yaya geçidini kullanmak için bariyerlerden atlamak zorunda kalan Furkan Günak, Ben sanayide çalışıyorum. Burada bir bariyer var ve faydası yok. Yaya geçidi olması bir fayda sağlamıyor. Burada ulaşım engellenmiş. İstesek de geçemiyoruz. Umarım bu olayı yetkililer görür. Eskiden yoktu buradan geçiyorduk, bariyerler yeni yapıldı. Böyle olunca zorunlu olarak yol sonunu kullanıyoruz.
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Zaten kimse de durmuyor. Oradan geçerken de yolun ucuna çıkana kadar hiçbir şey görmüyoruz diye konuştu. Müjdat Kaya ise Yanlış bir şey. Her sabah burası aşırı kalabalık oluyor. Atakent ve bu bölgede oturanlar her sabah bu alandan geçiyor. Yayanın her zaman üstünlüğü var ama yolu genelde vermiyorlar ifadelerini kullandı.
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İşe giderken ve işinden evine dönerken yaya geçidini kullandığını belirten Vedat Özdemir, Bunu sabah yaptılar. Burası bizim her zaman kullandığımız güzergah. Şu an atlayacağız. Koyunlar çitten atlar ya biz de o şekilde atlayacağız. Mecburuz başka nereden geçeceğiz şeklinde konuştu.
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Kahraman Kalıntaş, Şu an burası gerçekten çok sıkıntılı bir durumda. Biz buraya şu trafiğin içinde atladık. Bu gerçekten çok kötü bir görüntü. İşim bu bölgede ve sürekli kullanıyorum. Burayı tek biz değil çocuklar da kullanıyor dedi.
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İBB'den şaka gibi hizmet: Küçükçekmece'de yaya geçidine bariyer yaptılar
İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir yaya geçidinden geçmek isteyen vatandaşlar bariyer engeliyle karşılaşıyor. Araç trafiğinin yoğun olduğu yolda yaya geçidini kullanmak isteyenler bariyerlerin üzerinden atlayarak yollarına devam edebiliyor. Vatandaşlar, koyunlar gibi çitten atlıyoruz diyerek duruma tepki gösterdi.


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