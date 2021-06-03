MOBESE'de görünce şaşırdılar: Emniyetin bu paylaşımına beğeni yağdı
Kastamonu'da köpeğin yolun karşısına geçerken yaya geçidini kullanması dikkati çekti. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü de, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen köpeğin videosunu sosyal medyada paylaşarak vatandaşlara uyarıda bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan MOBESE görüntülerinde, Yalçın Caddesi'nde kaldırımda yürüyen köpek, trafik ışığının yayalara yeşil yanmasının ardından diğer insanlarla yaya geçidini kullanıp yolun karşısına geçti.
Yolun karşısındaki kaldırıma çıkan köpek, daha sonra yürüyerek görüntüden çıktı.
Kent merkezinde yaya geçidinde bekleyen ve yayalara yeşil ışık yandığında yolun karşısına geçen köpeğin mobese kamerasına yansıyan görüntüsü, İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından paylaşıldı.
Işığın yanmasını bekledi
Açıklamada "Trafik ışıkları sadece sürücülerin değil yayaların da uyması geren bir trafik kuralıdır. Vatandaşlarımız ışığın yanmasını beklemeden karşıdan karşıya geçerek canlarını tehlikeye atarken, sevimli bir sokak köpeği ışığın yanmasını bekliyor ve karşıya geçerken yaya geçidini kullanıyor" denildi.
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Trafik Işıkları sadece sürücülerin değil yayaların da uyması geren bir kuruladır !🚦Vatandaşlarımız ışığın yanmasını beklemeden karşıdan karşıya geçerek canlarını tehlikeye atarken, sevimli bir sokak köpeği ışığın yanmasını bekliyor ve karşıya geçerken yaya geçidini kullanıyor.🐕 pic.twitter.com/gYjVJ5K2sk
— Kastamonu Emniyet Müdürlüğü (@KastamonuEmniy1) June 3, 2021