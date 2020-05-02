Montaj video ile hedef gösterildi: Polat ve YÖK Başkanı Yekta Saraç hakkında linç kampanyası başlattılar

Sanal ortamda öğrencilerle bir araya gelerek onların kaygı ve sıkıntılarını dinlediğini dile getiren Polat, “Olağanüstü dönemlerden geçiyoruz hepimiz bir gün sonra ne yaşayacağımızı bilemeden otoriterleri takip ediyoruz. Tüm dünya 1 hafta, bir ay sonra ne olacağını kestiremiyor. Pandemi tüm dünyada hayatı ciddi oranda tehdit ediyor. Bu öyle bir zaman ki herkes az ya da çok bu pandeminin sonuçlarından olumsuz etkilenecek, bunu görmemek körlük olur. İşte böyle bir dönemde biz de kendi alanımız olan eğitim ve özellikle üniversiteler kısmında ülkemize ve bundan etkilenen gençlere yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

MONTAJ YAPARAK LİNÇ ETTİLER

Sosyal medyada uğradığı linç kampanyası hakkında konuşan Polat, “Gençlerden gelen ‘üniversite sınavının tarihi öne alınır mı?’ sorusu üzerine cevaben, bu konuda geçtiğimiz günlerde YÖK başkanını aradığımı ve kendisinin ‘böyle bir bilgi veya çalışma bilgisi bende yok’ dediğini söyledim. ‘Ama Ankara’dan edindiğim kadarıyla pandemi sayılarının iyi gitmesi takvimleri değiştirecektir. Üniversite sınavının öne alınması bence kesin’ dedim. Bu ifadeler benden önce de her yerde kullanıldı. Ama birileri çıkıp bu öğrenci görüşmesindeki ifademi montajlayıp “YÖK başkanı ile telefonda görüştüm” kısmından sonraki kısmını çıkarıp yeni bir montaj video oluşturup beni ve YÖK başkanını zan altında bırakmaya çalıştı” diye konuştu.

YASAL İŞLEM BAŞLATTIM

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İfadelerinin kişisel yorumundan ibaret olduğunu, montaj yaparak bunu sosyal medyada yayanlar hakkında yasal işlem başlattığını kaydeden Polat, “Kişisel saldırılara hep maruz kaldım. Burada gençlerin ve özellikle son dönemde bu krizi çok iyi yöneten YÖK başkanına yapılan bu hain saldırıyı kınıyorum. İstemeyerek yol açtığım bu sıkıntıdan dolayı YÖK başkanı ve gençlerden özür diliyorum. Gençler hepinizin duygularını anlıyorum. Her zaman olduğu gibi sizin sağlıklı ve yıpranmadan bu süreci atlatmanız için çalışacağımı belirtmek istiyorum” dedi.