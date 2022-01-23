Motorkuryelerin kar mesaisi: Havaya rağmen işlerine devam ediyorlar

İstanbul'da dün akşam etkili olan kar yağışı gün içerisinde de devam etti. Hava sıcaklarının da eksileri gördüğü kentte motokuryeler tüm olumsuz hava şartlarına rağmen gün boyu görevlerine devam etti. Siparişleri vaktinde yetiştirmek için zamanla yarışan motokuryeler, karlı havalarda çalışmanın zor olduğunu, motorlarının sık sık düştüğünü belirtti.

"SOKAKLAR KÖTÜ DURUMDA"

Gün içinde 3 kere düştüğünü ifade eden bir motokurye siparişlerine acil yazanlara seslenerek, "Bugün çalışıyor olmak berbat. Trafikte bir sıkıntı yok ama ara sokaklar çok kötü. Siparişlerine acil yazanlar bizi biraz daha düşünebilir. Çünkü acil istiyorlar ama motor araba gibi değil. Her tarafta kayıyor, yan yatıyor, düşüyor. Bugün 3 kere düştüm ben" dedi.

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"EKMEK ASLANIN AĞZINDA"



Bir başka motokurye ise şartları zor olsa bile çalışmaya devam edeceklerini kaydederek, "Bugünlerde yapacaksın bu işi. Zor oluyor ama ekmek aslanın ağzında bu devirde çalışmak lazım. Acil sipariş isteyenler de olmuyor, insanlarımız çok düşünceli bu konularda" diye konuştu.

FOTOĞRAF 7 Samsun’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, özellikle karayolunda trafik akışında aksamalar meydana geldi. Samsun Ankara karayolu üzerinde kayarak makaslama yapan araçlar trafik akışını aksattılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri anında kayan araçlara müdahale edip yolun araç trafiğine kapanmaması için seferber oldular. Karayolları ekipleri de hem greyderler hem de tuzlama araçları ile yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kayarak makaslama yapıp yolların kapanmasına sebep olan tırlar ise trafik ekipleri tarafından yol kenarlarına depolama yapılıp trafiğe çıkışlarına izin verilmiyor. Bazı tır sürücüleri, tırların geçişlerine izin verilirse karları ezerek yolun açılmasına yardımcı olduğunu iddia etseler de, trafik ekipleri uyarılara rağmen yola çıkan tır sürücülerine cezai işlem uyguluyor. Kış lastiği olmayan ve zincir takmayan diğer araçların da geçişlerine izin verilmiyor. Ekipler zorunlu olmadıkça araç sürücülerinin trafiğe çıkmamasını istediler. Bu arada, bekletilen tır sayısının 610 olduğu bildirildi. Samsun'da kar yağışı karayolu ulaşımını aksattı: 610 TIR bekletiliyor Samsun'da kar yağışı karayolu ulaşımını aksatırken, trafik polisleri ve karayolları ekipleri yolun akışını sağlamak için seferber oldular. Tırlar ise kayarak makaslama yapıp yolun trafiğini aksattığı için trafik ekipleri tarafından yol kenarlarına depolanarak geçişlerine izin verilmiyor. Bekletilen tır sayısının 610 olduğu bildirildi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 10 İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kentin birçok bölgesini beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası şehrin birçok noktasında ve tarihi yapılarında kartpostallık manzaralar oluştu. Tarihi Galata Kulesi, Yeni Cami ve çevresinde bulunan yapıların çatısında oluşan kar manzaraları unutulmaz anlar yaşattı. Şehrin üzerini kaplayan beyaz örtü drone kamerası ile görüntülendi. Galata'da kar: Kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi İstanbul'da gece saatlerinde etkisini attırarak devam eden kar yağışı tarihi Galata Kulesi ve çevresinde bulunan yapılarda kartpostallık manzaralar oluşturdu. BiP'te paylaş

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