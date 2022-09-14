Gündem Motosiklet devrildi iki genç hayatını kaybetti
SAKARYA

Motosiklet devrildi: iki genç hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen motosikletteki iki genç yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi AA
Motosiklet devrildi: iki genç hayatını kaybetti
Sakarya'nın Karasu

Karasu-Kocaali yolunda seyreden Kadir Keskin (17) idaresindeki 54 AGK 863 plakalı motosiklet, Kuyumcullu Mahallesi mevkisinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.

Yol kenarına devrilen motosikletin sürücüsü ile araçtaki Umut Baltaoğlu (18) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan gençlerden Keskin, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasının hemen ardından hayatını kaybetti, yoğun bakıma alınan arkadaşı Baltaoğlu da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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