MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam etmekte olan Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Ayrıntılar geliyor...
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/XYzlo5UO7b
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.