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ANKARA

MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyinde başarılı bir şekilde devam etmekte olan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
MSB: 5 PKKlı terörist etkisiz hâle getirildi
Kahraman Türk askeri

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam etmekte olan Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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