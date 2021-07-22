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ANKARA

MSB duyurdu: Yunanistan tarafından itilen 15 göçmen kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Yunanistan’dan yasa dışı yollarla ülkemize geri itilmeye çalışılan 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye’ye itildiklerini ifade ettiler” denildi.

Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Yunanistan tarafından itilen 15 göçmen kurtarıldı
Yunanistan tarafından itilen 15 göçmen kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Yunanistan’dan yasa dışı yollarla ülkemize geri itilmeye çalışılan 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye’ye itildiklerini ifade ettiler” denildi.

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