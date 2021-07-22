MSB duyurdu: Yunanistan tarafından itilen 15 göçmen kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Yunanistan’dan yasa dışı yollarla ülkemize geri itilmeye çalışılan 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye’ye itildiklerini ifade ettiler” denildi.
Yunanistan’dan yasa dışı yollarla ülkemize geri itilmeye çalışılan 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye’ye itildiklerini ifade ettiler. pic.twitter.com/Fbo8dwRMTt
Yunanistan’dan yasa dışı yollarla ülkemize geri itilmeye çalışılan 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye’ye itildiklerini ifade ettiler. pic.twitter.com/Fbo8dwRMTt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2021