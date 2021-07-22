MSB duyurdu: Yunanistan tarafından itilen 15 göçmen kurtarıldı

Ekonomi

Bakan Pakdemirli: Satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Kurban Bayramı nedeniyle üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen, ancak satılamayan kurbanlıklar, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak" dedi.