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Gündem MSB görüntüleri paylaştı Koruma ve refakat görevlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyoruz
ANKARA

​MSB görüntüleri paylaştı: Koruma ve refakat görevlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyoruz

MSB görüntüleri paylaştı: Koruma ve refakat görevlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı, Fatih Sondaj Gemisi’ne Karadeniz’de, Yavuz Sondaj Gemisi’ne ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'ne de Doğu Akdeniz’de koruma ve refakat görevlerinin etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntü.
Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntü.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Asil milletimize yeni müjdeler vermek için araştırmalarına devam eden Fatih Sondaj Gemisi’ne Karadeniz’de, Yavuz Sondaj Gemisi’ne ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'ne de Doğu Akdeniz’de koruma ve refakat görevlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyoruz" denildi.


Barbaros Hayrettin Paşa gemisi KKTC açıklarında
EKONOMİ
Barbaros Hayrettin Paşa gemisi KKTC açıklarında

Fatih Sondaj Gemisi'nin kuleleri tekrar monte ediliyor
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Fatih Sondaj Gemisi'nin kuleleri tekrar monte ediliyor
Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için 1 Haziran günü İstanbul'dan Trabzon'a gelen, 6 Haziran günü de Trabzon Limanı'na römorkörler yardımı ile giriş yapan Fatih Sondaj Gemisi'nin İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açılırken sökülen yaklaşık 60 metre yüksekliğinde 860 ton ağırlığında iki adet kulesinin montajı sürüyor.

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