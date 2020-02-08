Gündem MSB İdlibdeki gözlem noktalarına yapılacak saldırılara sert şekilde karşılık verilecektir
ANKARA

MSB: İdlib'deki gözlem noktalarına yapılacak saldırılara sert şekilde karşılık verilecektir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de TSK'nin gözlem noktalarına yapılacak yeni saldırı durumunda, meşru müdafaa kapsamında en sert şekilde karşılık verileceğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Son dakika
Son dakika

Milli Savunma Bakanlığından, "İdlib’deki gözlem noktaları görevine devam etmektedir ve sahip olduğu harp silah, araç ve gereçleriyle kendilerini koruyabilecek yetenektedir" açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de TSK'nin gözlem noktalarına yapılacak yeni saldırı durumunda, meşru müdafaa kapsamında en sert şekilde karşılık verileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib'deki gözlem noktalarında görevine devam eden Mehmetçiğin sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyacak yetenekte olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İdlib'de bulunan gözlem noktalarımız görevine devam etmekte ve sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyabilecek yetenektedir. Yapılacak yeni bir saldırı durumunda meşru müdafaa kapsamında yine en sert şekilde karşılık verilecektir." ifadelerine yer verildi.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Erzurum'da gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi.
Facianıneşiğinden dönüldü

Facianın
eşiğinden dönüldü

Şarampole devrilmekten son anda kurtuldu.
İhracattaciddi artış yaşanacak

İhracatta
ciddi artış yaşanacak

Rusya koronavirüs nedeniyle Çin'le sınırını kapattı.
TIR'ın gizli<br>bölümünden çıktı

TIR'ın gizli
bölümünden çıktı

Türkiye'ye geri dönüş yaparken yakalandı.
Yoğun kar<br>ve çığ uyarısı

Yoğun kar
ve çığ uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Salgın<br>durdurulamıyor

Salgın
durdurulamıyor

Dünyanın konuştuğu gemiden kötü haber geldi.
İstanbul'da<br>kar manzaraları

İstanbul'da
kar manzaraları

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.
1 şehit, 4 yaralı

1 şehit, 4 yaralı

​Barış Pınarı Harekat bölgesinden acı haber.
Çaydaki <br>hileye dikkat!

Çaydaki
hileye dikkat!

Soğuk suyun içine koyularak ortaya çıkarılıyor.
PKK'lı çıktı

PKK'lı çıktı

Yardım kolilerini depremzedelere fırlatmışlardı.
Manisa'da deprem!

Manisa'da deprem!

Akhisar'da 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Erdoğan açacak

Erdoğan açacak

Burhan Felek Atletizm Stadı kapılarını açıyor.
Sıkı pazarlık

Sıkı pazarlık

Lemina'nın bonservisi için görüşmeler başladı.
Maske<br>takmayana gözaltı

Maske
takmayana gözaltı

​Hızla yayılan koronavirüse karşı dikkat çeken karar.
Asker<br>emir bekliyor

Asker
emir bekliyor

​Diplomasi sonuç vermezse, erkene çekilecek.
Çatışın<br>TIR'ları vermeyin

Çatışın
TIR'ları vermeyin

MİT TIR'ları olayının perde arkasını anlattılar.
Zammı bürokratlarına<br>yaptırdı!

Zammı bürokratlarına
yaptırdı!

AK Parti ve MHP veto edecekti, UKOME'yi devreye soktu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.