MSB: Pençe Kaplan operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde taciz ateşi açan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. OPERASYON SÜRÜYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor. Pençe- Kaplan bölgesinde Mehmetçiklerimize taciz ateşi açan 3 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.
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Kaza, Üsküdar Şile Otoyolu Vecidi Diker Tünelinde saat 08.20 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, Şile Otoyolu üzerinde makas atarak ilerleyen Emre Erbaş kontrolündeki 42 YG 107 plakalı Peugeot marka otomobil tünel içerisinde makas atarak ilerlerken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle birlikte, İbrahim Kulaksız kontrolündeki 34 TEM 84 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Emre Erbaş kontrolündeki otomobil takla attı.
Kazada, taksi şoförü ile takla atan araç içerisinde bulunan Emre Erbaş ve diğer kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle tünel içerisinde bir şerit trafiğe kapatıldı.
Kazaya tanık olan Bilal Doğuştıraş, “Araç, Altunizade tünelinin çerisinde makas atarak ilerliyordu. Beni geçti ben kaçtım, taksiciye vurdu ardından duvara vurarak takla attı. Taksicinin dişleri kırıldı. Sürücüler alkollü mü bilmiyorum” dedi.
Üsküdar Şile Otoyolunda seyir halinde olan bir otomobil tünel içerisinde kaza yaptı. 2 aracın karıştığı kazada makas attığı iddia edilen otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Üsküdar Şile Otoyolunda seyir halinde olan bir otomobil tünel içerisinde kaza yaptı. 2 aracın karıştığı kazada makas attığı iddia edilen otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Üsküdar Şile Otoyolunda seyir halinde olan bir otomobil tünel içerisinde kaza yaptı. 2 aracın karıştığı kazada makas attığı iddia edilen otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Üsküdar Şile Otoyolunda seyir halinde olan bir otomobil tünel içerisinde kaza yaptı. 2 aracın karıştığı kazada makas attığı iddia edilen otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Üsküdar Şile Otoyolunda seyir halinde olan bir otomobil tünel içerisinde kaza yaptı. 2 aracın karıştığı kazada makas attığı iddia edilen otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Üsküdar Şile Otoyolunda seyir halinde olan bir otomobil tünel içerisinde kaza yaptı. 2 aracın karıştığı kazada makas attığı iddia edilen otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Üsküdar Şile Otoyolunda seyir halinde olan bir otomobil tünel içerisinde kaza yaptı. 2 aracın karıştığı kazada makas attığı iddia edilen otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Üsküdar Şile Otoyolu’nda makas terörü: Üç kişi yaralandı
Üsküdar Şile Otoyolunda seyir halinde olan bir otomobil tünel içerisinde kaza yaptı. İki aracın karıştığı kazada makas attığı iddia edilen otomobil takla attı. Kazada üç kişi yaralandı.
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Sinekkapan ve böcekkapan bitkisi, Dionaea muscipula familyasından olan ve sulak alanlarda yetişen, böcek ve örümcekgiller ile beslenen bu bitkiyi Bursalı çiçekçi Murat Karakoç, Hollanda’dan ithal ediyor.
İçinde bulunan sıvı sayesinde sinek ve böcekleri kendine çeken bitki onları kapana düşürerek yiyor. Son dönemde popüler olan çiçek evlerin salonlarında besleniyor. Evdeki böcek ve sinekleri yediği için vatandaşlar tarafından tercih sebebi oluyor. Et yiyen bitkilerin fiyatları ise boyutuna göre 25 ila 300 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
Uzun yıllardır çiçek yetiştiriciliği yaptığını ifade eden Murat Karakoç, \"Böcek yiyen çiçekleri bataklık bitkisidir. Bu bitkinin iyi bakımda gelişimi hızlı oluyor. Bu bitkiler salgıladıkları sıvı sayesinde sinek ve böcekleri kendilerine çekiyor. içine girenleri kapanarak yiyor\" dedi.
Sinek ve böcek yiyen bitkilerin talep gördüğünü belirten Ömer Can Karakoç ise, \"Bu bitki bir tür aromatik sıvı salgılıyor. Sinek ve böcekler bu sıvıya geliyor. Böceği kapanarak yakalıyor ve yiyor. Bu bitkinin fiyatı 25 ila 300 lira arasında boyutuna göre değişiyor\" şeklinde konuştu.
Bu bitki sinek ve böcekle besleniyor: Büyük rağbet var
Bursalı çiçekçinin yurt dışından getirdiği sinek ve böcek yiyen bitkiler büyük ilgi görüyor.