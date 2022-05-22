MSB: Pençe Kaplan operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçinde bulunan sıvı sayesinde sinek ve böcekleri kendine çeken bitki onları kapana düşürerek yiyor. Son dönemde popüler olan çiçek evlerin salonlarında besleniyor. Evdeki böcek ve sinekleri yediği için vatandaşlar tarafından tercih sebebi oluyor. Et yiyen bitkilerin fiyatları ise boyutuna göre 25 ila 300 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.