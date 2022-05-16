Gündem MSB Saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB: Saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK/YPGli terörist etkisiz hâle getirildi
MSB: Saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SALDIRI HAZIRLIĞINDA TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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