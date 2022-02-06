MSB: Sınırda 3'ü FETÖ, 3'ü PKK/KCK, 2'si DEAŞ mensubu 18 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, üçünün PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.





Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, üçünün PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/OCiP9E0g4u — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2022

GÜNDEM Hudut Kartalları kaçmaya çalışan FETÖ üyelerini sınırda yakaladı