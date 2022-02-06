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ANKARA

MSB: Sınırda 3'ü FETÖ, 3'ü PKK/KCK, 2'si DEAŞ mensubu 18 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığınca Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ, 3'ü PKK/KCK ve 2'si DEAŞ mensubu 18 kişinin yakalandığı açıklandı.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Sınırda 3ü FETÖ, 3ü PKK/KCK, 2si DEAŞ mensubu 18 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, üçünün PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


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